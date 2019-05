¿Y ahora qué? Han pasado varios días de los comicios. Y varios días de la Pascua de Resurrección. Todos nos preguntamos: ¿y ahora qué? Manuel Montes Cleries

jueves, 9 de mayo de 2019, 13:37 h (CET) Pues lo mismo de siempre, nada o casi nada nuevo bajo el sol. Mientras nos aprestamos a celebrar el segundo round de las elecciones nos queda un espacio para pararnos y pensar. Elegir el menos malo y votar.



En cuanto a la Pascua, yo, como siempre, busco en la misma fuente. El Evangelio-legado de Jesús de Nazaret. El domingo pasado recogía la liturgia el pasaje descrito por San Juan en el capítulo 21 de su Evangelio; el que yo, sin afán de ser irreverente, describo como el “Evangelio de la moraga”. Dice lo siguiente: “Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan”.



Estamos en plena celebración de las fechas pascuales, pendientes de las próximas salidas procesionales de las hermandades de Gloria. Pienso que tenemos algo más que hacer y no quedarnos un tanto alelados como los Apóstoles.



Tenemos que aprestarnos a la próxima (o inmediata) llegada del Espíritu Santo sobre los hombres que ama el Señor. El legado evangélico de San Juan recoge un poco más adelante: “Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y serán mis testigos… hasta en los confines de la tierra.



Bueno, pues ya tenemos tarea. Exigir a los políticos que cumplan sus promesas y aprestarnos los cristianos a ser testigos. A proclamar a los cuatro vientos que Jesús ha resucitado en nosotros y en los más necesitados. Nos ha encargado que sigamos su tarea. "Casi na".

