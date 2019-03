Mucho después del ultimátum

-Hoy a las 3 tenemos que quitar los lazos sí o sí. La junta electoral lleva 16 años pidiéndomelo, y ayer ya me dijeron que ya se están empezando a irritar. Y lo peor, no se me ocurre nada nuevo. ¿Alternativas?

-Podríamos sustituirlos por otros de cristal de murano. Se ven menos.

-Muy caro.

-Podemos sustituir nuestra lengua oficial por el griego.

-Y que conseguimos con eso?

-Poder usar la letra gamma, que no deja de ser un lazo invertido, president.

-Que ideaza.

-Además casi todas las palabras griegas la tienen. "Generalitat de Catalunya" seguro que tiene varias.

Será una reivindicacion constante.

-Me encanta.

-Por cierto, ¿porque seguimos poniéndolos? Junqueras hace 10 años que preside la Republica española.

-A mi no me preguntes. Yo hago lo que me ordena Arrimadas.