Quinqué Cocina tradicional en el centro de Madrid Ana Ruiz de Infante

viernes, 22 de marzo de 2019, 12:56 h (CET) Hace unos días tuve la ocasión de almorzar en un nuevo restaurante: Quinqué (Apolonio Morales, 3, Madrid).

Pequeño local acogedor situado en el barrio de Chamartin, muy cerca del Paseo de la Castellana, que aterriza en Madrid para sorprendernos con una cocina clásica, tradicional, de la de toda la vida y que tanto nos gusta a todos.

En los fogones, los jóvenes Carlos Griffo y Miguel García, ambos se conocieron en “Casa Marcial”, “La Bien Aparecida” y “Bibo Madrid”, y ahora son los responsables de esta nueva aventura.

El almuerzo comenzó con un apertitivo compuesto por unos sabrosos mejillones caseros en escabeche, una ensalada con un tomate riquísimo, y unas croquetas de jamón sensacionales…





Continuamos con una jugosa tortilla de merluza, deliciosa e inmejorable.

Confieso que me considero adicta al cuchareo y quizás por eso me llamaron especialmente la atención los platos de cuchara de este establecimiento, una perfecta cocción de la legumbre, sus verdinas con berberechos y sus pochas con cocochas de merluza nos dejaron sin habla….,

Y para los golosos, muy recomendable su arroz con leche con azúcar quemado.

