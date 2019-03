El 33 Salón Gourmets abre sus puertas en Madrid, del 8 al 11 de abril

“2.000 expositores, una exposición que ha crecido un 30% con respecto al pasado año, con unos 43.000 productos que se presentarán en los salones 4, 6, 8 y 10 de la Feria madrileña de IFEMA, ante la presencia de unos 100.000 visitantes, y una serie de importantes actos como degustaciones de los mejores vinos y aceites de España, con la espectacular cata de Vega Sicilia, 7 mesas redondas sobre alimentación, campeonatos de sumilleres, cortadores de jamón y unos 900 diferentes quesos, son algunas cifras y eventos que van a tener lugar en esta Feria, calificada entre las más prestigiosas del mundo en su género”. Afirma, con cierto orgullo, Fernando Balmaseda, director del 33 Salón del Gourmets.





7 Mesas Redondas

Una edición que convoca a reputados profesionales del sector gastronómico reflexionarán sobre temas de actualidad y de importancia social. Estas ponencias, que alcanzan su séptima edición, se celebrarán el martes 9 de abril en el Aula Gourmets (pabellón 10) y tratarán dos temas: el producto gourmet y el lenguaje del vino, ambos moderados por la periodista Begoña Tormo.

Campeonato de España de Sumilleres

El miércoles 10 de abril se celebrará en el 25 Campeonato de España de Sumilleres / Tierra de Sabor 2019 cuya finalidad es encontrar al profesional que representará al país en el Concurso Best Sommelier of the World organizado por la Association de la Sommellerie Intenationale (ASI).



En el Concurso, que tendrá lugar en el Escenario Gourmets (pabellón 6) y estará dividido en dos fases, participarán entre 50 y 70 sumilleres seleccionados previamente en fases clasificatorias celebradas en las distintas asociaciones.



Para amenizar la jornada, durante el concurso se desarrollará una master class de Tierra de Sabor, la marca de garantía que engloba a más de mil empresas de alimentos y bebidas de calidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y patrocinador oficial, y otra de Protos, copatrocinador, en la que se podrá catar los vinos: Protos Verdejo Fermentado en barrica 2017; Aire de Protos 2018; Cata Vertical de 3 vinos de Protos’27: añadas 2014, 2015 y 2016; Protos Gran Reserva 2012; Protos Selección Finca El Grajo Viejo 2015.



10 Campeonato de los Mejores Quesos de España

Expertos queseros, de las diferentes Comunidades Autónomas de España, participarán en esta nueva edición con unos 900 quesos diferentes. Quesos de vaca joven o curado; cabra joven o curado; quesos de mezcla; afinados de coagulación ácido-láctica; pasta blanda, que a su vez pueden ser de corteza enmohecida o con coagulante vegetal; de oveja semicurado, curado o añejo; quesos azules; ahumados; con condimentos en su interior; madurados en aceite de oliva; y quesos de campo, de pastor o de granja, elaborados con leche del propio rebaño y exclusivamente cruda, son las modalidades en las que se puede participar.



El campeonato se dividirá en dos fases. En la semifinal, que se desarrollará el 11 y 12 de marzo en el Hotel Wellington (Madrid), el jurado se encargará de seleccionar los 6 mejores quesos por categoría teniendo en cuenta criterios como el aspecto exterior y el interior, la textura en boca y el conjunto olfato-gustativo. Los 90 quesos seleccionados pasarán a la gran final, que comenzará a las 11:00 horas, el lunes 8 de abril en el Auditorio Gourmets.



Concurso de Cortadores de Jamón

Dehesa de Extremadura no ha faltado a su cita. El más veterano de los campeonatos celebrará su 26 edición el lunes 8 de abril, a las 11:30 horas, en el Escenario Gourmets, ubicado en el pabellón 6. Seis participantes competirán por el título y los 1.000 euros que recibirá el ganador en la gran final.



Todos dispondrán de un jamón de la DOP Dehesa de Extremadura, un producto avalado por el estricto control que pasa cada una de sus piezas durante sus 3 fases -en el campo, en el proceso de elaboración y en el producto final- que certifican su carácter tradicional, artesanal y de calidad.



Durante el campeonato, el jurado puntuará el estilo del cortador, tamaño y grosor de la loncha, la presentación, el rendimiento de la pieza, la limpieza, la rectitud del corte en sus 3 zonas principales (maza, babilla y punta, de las que deberán obtener una ración), sus conocimientos sobre la cultura del jamón y, finalmente, su ojo clínico para calcular una ración de 100 gramos.



Vino y aceite, los protagonistas del sector agroalimentario español

Uno de los espacios más visitado por los profesionales, el 24 Túnel del Vino, una actividad patrocinada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con el objetivo de dar a conocer las variedades españolas y fomentar la cultura vinícola.



Este gran pasillo enológico lo recorrieron 29.070 personas en la edición anterior, una cifra que se espera superar este año debido a la asistencia prevista de más de 100.000 profesionales.



En el 24 Túnel del Vino estarán presentes 267 bodegas y se podrán catar 350 referencias monovarietales de todas las DDOO españolas seleccionadas por los miembros del Comité de Cata del Grupo Gourmets y técnicos del MAPA entre todos aquellos vinos que obtuvieron calificaciones iguales o superiores a 80/100 en la 34 Guía Vinos Gourmets (GVG) 2019.

Albariño, chardonnay, godello, palomino fino, verdejo, viura-macabeo, xarel•lo, cabernet sauvignon, garnacha blanca, garnacha tinta, graciano, mazuelo, mencía, merlot, monastrell, pinot noir, prieto picudo, syrah, tempranillo, malvasías, moscateles y Pedro Ximénez, son las 22 variedades de uva que se pueden encontrar en esta singular feria.



Aceite de Oliva Virgen Extra

Otro de los espacios temáticos más interesantes, también patrocinado por el MAPA es el Túnel del AOVE que por segundo año consecutivo vuelve con uno de los productos más destacados del sector agroalimentario español. Una zona contigua a la del vino en la que los visitantes se sumergirán en la cultura y el análisis organoléptico del y cuyo objetivo es potenciar los AOVEs de calidad diferenciada al amparo de las Denominaciones de Origen y visualizar la riqueza varietal del olivar español con la presentación, única en Europa, de más de 100 AOVEs.



También habrá un espacio dedicado exclusivamente a la producción ecológica, así como un área representativa de "variedades minoritarias" que se están recuperando en diversos proyectos nacionales, y a los aceites ganadores del certamen Alimentos de España Premio Mejores AOVEs. Además, dispondrá de una zona interactiva donde los visitantes podrán participar en un juego sensorial gracias a difusores con aromas y pantallas táctiles.



Finalmente, la Secretaría General de Pesca, junto con las distintas asociaciones, impartirá una serie de ponencias y show cookings para fomentar el consumo del pescado.