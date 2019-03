Marc Márquez: "Me he centrado en clasificarme directamente para la Q2" Márquez entró fuerte al Mundial con un crono de 1:53.380 Redacción Siglo XXI

sábado, 9 de marzo de 2019, 09:49 h (CET) El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) pensó ya en la Q2 este viernes en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, donde hizo el mejor tiempo histórico de la pista, además de estar contento con "el ritmo".



"Ha sido un día muy positivo. Me he centrado mucho en clasificarme directamente para la Q2 y sí, la vuelta ha sido buena, pero lo principal es nuestro ritmo", indicó el vigente campeón en declaraciones facilitadas por su equipo.



Márquez entró fuerte al Mundial con un crono de 1:53.380, marcando diferencias ya de inicio y poniendo su candidatura para dominar el fin de semana. "Todavía tenemos que trabajar un poco en ello, pero estamos encontrando el camino y estoy contento de cómo ha ido el día", dijo.



"Normalmente sufrimos mucho en este circuito, pero más o menos estamos ahí. Son entrenamientos libres, lo más importante del fin de semana es el domingo", terminó, consciente de que aún queda mucho que hacer en el primer fin de semana del Mundial.

