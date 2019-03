Carlos Sainz: "Es imposible saber dónde estamos con respecto al resto" Sainz mantuvo a su monoplaza en buenas posiciones después de una larga jornada Redacción Siglo XXI

sábado, 2 de marzo de 2019, 09:48 h (CET) El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) reconoció la importancia de cerrar los test de pretemporada en la zona de "arriba", de cara al estreno del Mundial en Australia dentro de dos semanas, al tiempo que explicó no poder saber "dónde" están con respecto a los demás equipos.



"Es bonito llegar a Australia terminando los test arriba, después de cubrir muchos kilómetros. He terminado además mi primera simulación de carrera sin problemas y tandas rápidas para entender el coche", afirmó el madrileño, que terminó a siete décimas de Sebastian Vettel (Ferrari) este viernes.



Sainz mantuvo a su monoplaza en buenas posiciones después de una larga jornada, de 134 vueltas, como despedida de la pretemporada antes del primer Gran Premio el 17 de marzo. "Ahora volveremos a la fábrica a intentar terminar el trabajo con el equipo para estar preparados para la primera carrera", indicó.



"Hemos estado muy centrados en nuestra preparación, es imposible saber dónde estamos con respecto al resto", añadió, tras un último día que dejó la esperada lucha entre Ferrari y el Mercedes de Lewis Hamilton. "Gracias al equipo por su duro trabajo las últimas dos semanas y ahora estamos deseando que empiece la temporada de verdad", finalizó.

