El Crédito para PyMES y Autónomos

Una parte importante de la buena marcha de la economía de un país se debe a la correcta actividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME´s) y de los Trabajadores Autónomos, quienes contribuyen de manera notable al Producto Interior Bruto (P.I.B.), dejando notar sus efectos, especialmente, en las economías domésticas. A su vez, estas PyMES y autónomos deben afrontar inversiones, ya sea para iniciar su actividad como para ampliarla; o bien para adaptarla a los cambios regulatorios u otras circunstancias del mercado. Dada la dificultad o imposibilidad de asumir estos costes con fondos propios se hace preciso para los agentes indicados acudir al crédito. A medio camino entre estos intervinientes en los mercados de capitales como demandantes de Crédito y el Ahorro se encuentran los intermediarios, compuestos por compañías como DGF, especializada en ofrecer financiamiento no bancario para la liquidez de los autónomos y empresas.

En este entorno existe un amplio abanico de productos financieros destinados a satisfacer tales necesidades. Nos referiremos a los más utilizados: Cuenta de crédito Se trata de una línea en la que se pueden disponer de fondos a crédito generando intereses a favor de la financiera por los saldos dispuestos. De gran utilidad para PyMES y autónomos en su tráfico diario de cobros y pagos. Lo que en contabilidad denominamos Circulante, es decir, para pedidos y pagos en el corto plazo. Negociación y Descuento de efectos Instrumento financiero destinado a obtener el cobro anticipado de un efecto cambiario (letras de cambio o pagarés). Se trata de endosar o ceder el mismo a la Entidad crediticia a cambio de una tasa de descuento. Por ejemplo, si se trata de un pagaré de 10.000 Euros, podemos descontar el efecto y nos anticiparían el cobro pero recibiríamos 9.500 Euros. Esa diferencia, sería el beneficio del intermediario financiero. Anticipo de documentos Igual que lo indicado respecto a efectos cambiarios pero con certificaciones, facturas y otros títulos susceptibles de cesión mercantil. Avales Necesarios sobre todo para concurrir a licitaciones de obra o servicios con entidades de naturaleza jurídica pública. También los exigen algunas grandes firmas como garantía de una prestación de un servicio eficaz. El financiador avala a la compañía respondiendo en caso de incumplimiento de las obligaciones principales garantizadas. Préstamos Los préstamos de cualquier naturaleza normalmente están destinados a financiar partidas a mayor plazo. Algunas de ellas pueden corresponder con la adquisición de bienes de equipo tales como maquinaria.Podemos poner como ejemplo, la adquisición del local donde se va a desarrollar el negocio.

A parte de los instrumentos indicados existen otras vías para tener acceso al crédito. Por decir algunas a modo enunciativo y no limitativo simplemente mencionar los contratos de factoring, confirming, créditos documentarios, contratos de leasing y renting y los créditos de importación. Gracias al Crédito se consiguen aquellos objetivos de inversión que de otra manera no serían posibles de he ahí que el grado de facilidad para acceder al mismo siempre es un termómetro importante para valorar el grado de salud financiera y económica de una sociedad.