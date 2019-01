Barreda y Al-Attiyah, primeros líderes claros del Dakar en motos y coches Es de Castellón no tuvo excesivos problemas para conseguir el que es su decimoséptimo triunfo de etapa en este 'raid' Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 8 de enero de 2019, 08:21 h (CET) La apertura del Rally Dakar, considerado el 'raid' más duro del mundo, comenzó este lunes con dos de sus favoritos, el español Joan Barreda (Honda) y el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), dominando respectivamente en motos y coches, una categoría esta donde Carlos Sainz (Mini) cedió casi dos minutos en el inicio de la defensa de su victoria de 2018.



Un total de 247 kilómetros, tan solo 84 de especial, entre Lima, capital del Perú, el exclusivo protagonista de esta 'corta' edición, y la localidad de Pisco, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a una prueba que ya tiene a sus primeros líderes destacados, ambos con más de minuto y medio de renta.



En las dos ruedas, el castellonense Barreda espera coronarse por fin como el campeón después de varios años infructuosos. Para ello, decidió comenzar con fuerza desde la salida y nadie, salvo el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) pudo inquietarle.



Barreda no tuvo excesivos problemas para conseguir el que es su decimoséptimo triunfo de etapa en este 'raid' ya que fue el más rápido de principio a fin. Ya en el primer 'way point' había amasado 15 segundos de ventaja sobre Quintanilla, una distancia que aumentó hasta casi el minuto sobre el sudamericano.

Finalmente, el piloto español no se relajó ni un ápice y terminó llevándose la primera etapa con un tiempo de 57:36, con 1:34 de renta sobre el chileno y ya casi tres minutos (2:52) sobre el estadounidense Ricky Bravec (Honda).



Además, la jornada fue positiva para el castellonense que ya tiene mucha ventaja sobre otros favoritos como el ganador del año pasado, el austriaco Matthias Walkner (3:12), el de 2017, el británico Sam Sunderland (2:56), y el de 2016, el australiano Toby Price (3:08), todos de KTM.



En cuanto al resto de españoles, Oriol Mena (Speedbrain), fue el siguiente mejor clasificado en el decimocuarto puesto a más de 7 minutos, mientras que Laia Sanz comenzó con un trigesimoprimer lugar, a 12:38 de Barreda.



AL-ATTIYAH DOMINA A SAINZ

Por otro lado, en la categoría de coches, el primer duelo entre los Toyota y los Mini fue para los coche de la marca japonesa gracias al catarí Nasser Al-Attiyah, vencedor por delante de Carlos Sainz, ambos dobles ganadores del Dakar.



El madrileño, campeón en 2010 y 2018, se encontró con la primera dificultad de tener que salir en primer lugar, justo por delante del asiático, ganador en 2011 y 2015, en este último al volante de un Mini, que dominó también con cierta autoridad en esta primera jornada.



Al-Attiyah atacó desde el principio para dar alcance a Sainz y a partir de ahí abrió brecha pronto. Así, ya en el primer punto tenía 38 segundos de ventaja sobre el veterano piloto español, que aunque logró contener a su rival y perder sólo siete segundos más en el segundo 'way point', no pudo con el Toyota hasta la línea de meta.



El piloto catarí dio el primer golpe en la mesa al imponerse con un tiempo de 1:01:41 y conseguir casi dos minutos de ventaja sobre Sainz, que perdió 1:59 finalmente y que fue el mejor Mini de este primer día donde el tercer lugar fue para otro vehículo de la marca británica, el del polaco Jakub Przygonski, que quedó a un segundo del 'Matador'.



En cambio, no le fueron tan bien las cosas al Mini del catalán Joan 'Nani' Roma, ganador en 2014 del 'raid' y que sólo pudo ser undécimo perdiendo ya casi cinco minutos (4:45) sobre el ganador de la etapa. Otro aspirante al triunfo final como el francés Stephane Peterhansel, 'Monsieur Dakar' con sus 13 victorias, cedió casi tres minutos (2:57) también al volante de un Mini.



Además, Jesús Calleja (Toyota) terminó esta primera toma de contacto en vigesimosegunda posición, a 9:08 de Nasser Al-Attiyah, mientras que Isidre Esteve, piloto del Repsol Rally Team, comenzó este Dakar trigesimoséptimo, y la burgalesa Cristina Gutiérrez (Mitsubishi), en el puesto 50.



Este martes se disputará la segunda etapa de este Rally Dakar, ya una jornada larga entre las localidades de Pisco y San Juan de Marcona, de 553 kilómetros, 312 de ellos de especial.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Laia Sanz, la única piloto del Dakar 2019 que ha terminado ocho veces seguidas De los 138 inscritos en moto de este año, nadie más ha completado hasta el final tantas participaciones consecutivas Nani Roma: "Llegamos a la gran cita del Dakar motivados y con muchas ganas" Roma ha llegado a la capital peruana el 1 de enero por la noche Lorenzo: "Lo que más me impresionó de Repsol Honda fue su capacidad de reacción para darte lo que pides" La presentación del equipo el 23 de enero en Madrid será "muy especial" para él Laia Sanz confirma que correrá el Dakar tras superar una enfermedad La pluricampeona estará el 6 de enero en la salida de Lima para iniciar su noveno Dakar consecutivo Carlos Sainz: "Me siento perfectamente cómodo para estar luchando por lo que haga falta en McLaren" Espera estar habitualmente luchando por entrar en los puntos