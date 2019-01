El piloto español Joan 'Nani' Roma (Mini) afirmó este miércoles que en el seno de su equipo han llegado "a la gran cita" del Rally Dakar "motivados y con muchas ganas", para una carrera cuya 41ª edición se disputará del 6 al 17 de enero y por primera vez en un único país, Perú.



"Hemos hecho una buena temporada. Hemos ganado tres carreras y tenemos un muy buen coche. Llegamos a la gran cita motivados y con muchas ganas", comentó Roma, desde Lima, en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.



Roma había llegado a la capital peruana el 1 de enero por la noche, tras celebrar la Nochevieja en casa por segunda vez en 24 ediciones del Dakar. "Hacía 11 años que no me tomaba las uvas en casa con la familia y lo he disfrutado mucho", dijo el piloto catalán.



"Tras el viaje, toca adaptarnos al nuevo horario. Esta mañana me levanté a las 06.00, porque no podía dormir, y me fui al gimnasio. Por la noche estamos muy cansados. Es importante regular un poco para sentirnos bien", precisó.



"Ahora toca preparar el viernes el 'shakedown' y ultimar los detalles para iniciar la carrera el domingo", añadió antes de afrontar una nueva edición en la disciplina de coches. "Parece que fue ayer cuando terminábamos el Dakar y ya estamos aquí de nuevo. Ha pasado muy rápido este año", agregó.



"Cuando haces resumen de estos 12 meses, ves que has hecho muchas cosas, pero todo ha pasado muy rápido. El caso es que estamos muy contentos de estar de nuevo aquí y con muchas ganas de que empiece la carrera", concluyó.