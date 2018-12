El CEO de McLaren Racing, Zak Brown, tiene claro que el español Fernando Alonso seguirá "alrededor" del equipo inglés de Fórmula 1 este año y que su "influencia y experiencia" podría ser de gran ayuda para Carlos Sainz y Lando Norris, por lo que no "descartaría" que probase el monoplaza de 2019, aunque confirmó que los dos volantes ya están ocupados.



"Creo que veréis a Fernando alrededor de McLaren porque forma parte de la familia y creo que es donde su influencia puede servir de ayuda a nuestros dos pilotos porque conoce muy bien a Carlos (Sainz) y Lando (Norris)", señaló Zak Brown en declaraciones recogidas por la web oficial de la F-1.



El directivo sostiene que la experiencia que posee el asturiano "es muy valiosa" y que podrían obtener de ella "un gran beneficio" para el trabajo de esta próxima temporada. "Sí, no lo descartaría", admitió sobre si el bicampeón del mundo podría probar el MCL34 de 2019.



"Nos gustaría que formase parte de nuestro programa de carreras porque no ha terminado realmente de pilotar y estamos trabajando en cómo podríamos tener una relación a largo plazo", añadió, descartando que el español pudiese volver a correr un Gran Premio con ellos en 2019.



"Tenemos a Carlos y Lando que están muy emocionados y con contrato, por lo que no un volante disponible. Si él quiere probar el coche, realmente tenemos la mente abierta para obtener su 'feedback' del coche y ponerle un puente si hace esa llamada, pero no hay un asiento", insistió.



Brown recordó igualmente que "Fernando es un piloto extremadamente inteligente, con mucha experiencia y al que le encantan la Fórmula 1 y los circuitos". "Si no está en el Mundial de Resistencia o en una carrera de F-1, está en una de la Indy Car o de karts, así que creo que nos será complicado alejarle de una pista", reconoció.



En este sentido, apuntó que al bicampeón del mundo le "gusta la parte del desarrollo de ingeniería". "No es uno de esos pilotos que solo quieren coger el volante y conducir. Cuando estuvimos juntos en Indianápolis fue un ejemplo, quería saber lo que pasaba", remarcó.