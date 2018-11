Etiquetas: Aceite Orgánico Gastronomía - Sección: Moda y Tendencias Lo último en oleoturismo LA Organic, un proyecto que nace con la vocación de enseñar y promover el aceite de oliva orgánico Ana Ruiz de Infante

martes, 20 de noviembre de 2018, 08:36 h (CET) Hasta hace muy poco estaba de moda ir a catas de vinos, conocíamos todos sus secretos, su elaboración e incluso nos atrevíamos a opinar sobre su intensidad, color, sabor…pero si hablábamos de aceite la cosa cambiaba, sabíamos poco o muy poco acerca de este gran oro líquido español.



Creo que a estas alturas al menos todos diferenciamos entre un aceite de oliva, uno de oliva virgen y uno de oliva virgen extra, estos últimos sin duda los mejores, los más puros, ya que no se mezclan con ningún otro, no contiene aditivos ni conservantes….., pero ¿sabemos cómo es una almazara? ¿Cómo se elabora este aceite de oliva virgen extra?



Hace unos días he conocido lo último en oleoturismo: LA Organic Experience, un proyecto que nace con la vocación de enseñar y promover el sector del aceite de oliva orgánico, a través de diferentes actividades y experiencias.



Ubicado en la serranía de Ronda, este nuevo espacio pretende enseñarnos todo lo referente a esta gran joya de nuestra gastronomía.



Además, este proyecto ha contado con la figura del reconocido decorador Philippe Starck, queha estado vinculado a la marca LA Organic desde sus inicios, ha sido el responsable del diseño vanguardista y minimalista de sus envases, así como de la imagen de marca.



Pero su aportación no acaba aquí, también está presente en Los Azules, un cortijo andaluz reconvertido en un exclusivo hotel de 4 habitaciones, todas diseñadas por este artista y cuyos nombres evocan a los diferentes modalidades de aceitunas: Arbequina, Picual, Oliana y la suite Hojiblanca.





Durante todo el recorrido de LA Organic Experience, Philippe Starck tiene reservadas múltiples sorpresas como éstas….





En definitiva, un itinerario idílico entre olivares y viñedos donde se ha cuidado cada detalle con el fin de que el aceite sea el verdadero protagonista, un plan diferente y exclusivo al alcance de todos (la visita son solo 20€ y los niños menores de 8 años no pagan!).

