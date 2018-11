Etiquetas: MotoGP GP de la Comunidad Valenciana dovizioso Cheste - Sección: Motor Dovizioso reina en el caos de Cheste y Rins y Pol Espargaró completan el podio Márquez: "A pesar de todo, ahora toca disfrutar la triple corona" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de noviembre de 2018, 08:31 h (CET) El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ha vencido este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última prueba del Mundial de motociclismo, en la que la lluvia obligó a parar la carrera y relanzarla ya sin el español Marc Márquez (Repsol Honda), que sufrió una caída en la vuelta 7.



'Dovi', que termina la temporada como subcampeón, estuvo acompañado en el podio de Cheste por dos españoles: Àlex Rins (Suzuki), que llegó a liderar en muchas fases de la cita, y Pol Espargaró (KTM), que logró su primer podio y el de KTM en MotoGP.



Las difíciles condiciones climatológicas y de la pista convirtieron la última cita del campeonato en una carrera de supervivencia; la lluvia no abandonó el Circuit Ricardo Tormo y se cobró numerosas víctimas, tantas que cuando la prueba tuvo que ser detenida a falta de 14 vueltas sólo quedaban 16 pilotos en pista.



Todo en un día de despedidas en la categoría reina. El catalán Dani Pedrosa (Repsol Honda) dijo adiós al campeonato del mundo con un meritorio quinto puesto, mientras que el balear Jorge Lorenzo pone fin a su historia con Ducati con una duodécima plaza antes de poner rumbo al Repsol Honda para ocupar el lugar del de Castellar del Vallès.



Con algunas gotas cayendo sobre el trazado, Àlex Rins (Suzuki) realizó una salida impecable para arrebatarse el liderato al 'poleman' del sábado, Maverick Viñales (Yamaha), que también se vio superado en las primeras vueltas por Andrea Dovizioso (Ducati), Marc Márquez y Pol Espargaró (KTM).



No se habían completado todavía ni diez giros y el aguacero ya había dejado fuera de combate a varios pilotos. Primero fue Pol, y poco después el campeón del mundo, que sufrió una fuerte caída en la curva 9 y volvió a golpearse el hombro izquierdo, que se dislocó durante la Q2. Los italianos Michele Pirro (Ducati) y Danilo Petrucci (Ducati) y el belga Thomas Luthi (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) fueron otros de los afectados.



A la vez que Viñales se iba al suelo en la curva 14, lo que dejaba la tercera plaza de la general confirmada para su compañero Valentino Rossi, Dovizioso se aupaba a la primera posición de la carrera con 'Il Dottore' por detrás, condenando ambos a Rins al tercer puesto.



Era la vuelta 14, y la lluvia arreciaba. 'Dovi' levantó la mano pidiendo la el aplazamiento y casi al momento Dirección de Carrera hacía ondear la bandera roja en pista, algo tarde para algunos pilotos. "Quizás la tenían que haber parado un poco antes", señaló Jorge Lorenzo (Ducati) durante el parón antes de que se volviese a abrir el 'pitlane'.



SE RELANZA LA CARRERA

En esa nueva salida, sólo con 16 pilotos, Rins volvió a ponerse por delante, pero pronto Dovizioso le arrebató la posición de privilegio y Rossi le condenó al tercer lugar. La caída del transalpino a falta de cuatro vueltas, justo después de la de Álvaro Bautista (Ducati), permitió a Pol Espargaró situarse en posiciones de podio.



En cuanto al resto de españoles, Jordi Torres (Ducati) fue decimoquinto, y Márquez, Viñales, Bautista y Aleix Espargaró (Aprilia) no consiguieron terminar.



Además, el francés Johann Zarco (Yamaha) se confirmó como el mejor independiente y Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), como el 'rookie' del año, a pesar de que no pudo salir en el relanzamiento de la carrera por llegar tarde a los boxes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.