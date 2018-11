Sección: Empresas Cómo ahorrar personalizando el dormitorio de matrimonio, según Gilsán Mobiliario Comunicae

miércoles, 14 de noviembre de 2018, 12:00 h (CET) Una solución para ahorrar tiempo y dinero en la adquisición de una habitación de matrimonio es acudir a un fabricante que ofrezca la personalización del lugar Ante la idea de llevar a cabo la decoración de un dormitorio de matrimonio, muchas personas se plantean cuál es el lugar idóneo al que acudir para abastecerse de los muebles necesarios que combinen mejor en el espacio disponible.

Si, por el contrario, el cliente no quiere pensar demasiado en el método para que encaje todo el mobiliario, la opción cada vez más extendida entre los interesados en hacerse con dormitorios de matrimonio modernos es acudir a un fabricante de muebles en el que asesoran al consumidor sobre los mejores diseños para aprovechar al máximo el espacio disponible para esta estancia de la casa.

Gilsán Mobiliario afirma que, optando por esta vía, el cliente ahorrará dinero y, sobre todo, tiempo en el proceso de decoración de su habitación de matrimonio.

Con un amplio catálogo de materiales y diseños, permite al cliente ser quien decida con qué medidas y componentes desea adquirir su mobiliario.

Los muebles a medida no son más caros que los prefabricados

La fabricación de diseños personales y adaptados al usuario es el aspecto más diferencial de esta compañía, apostando siempre por la comodidad del mismo durante todo el proceso, incluyendo el transporte y montaje final de toda la habitación.

“Generalmente, los muebles personalizados no son más caros que los prefabricados”, aseguran desde Gilsán Mobiliario. Acudiendo a una fábrica de muebles, en lugar de otro tipo de tiendas del sector, tendrá la comodidad de elegir a su gusto el mobiliario de su habitación, fabricado a medida, y no se preocupará de ningún otro aspecto más en el proceso porque de todo lo demás se encarga la empresa.

Así, además de dinero, el usuario ahorrará un tiempo muy valioso que tendría que dedicar a la ardua tarea del montaje, pieza por pieza, de los muebles que acabarían conformando el dormitorio de matrimonio que siempre había querido.

