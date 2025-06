Transparencia y precisión en el mercado de ocasión con el peritaje vehicular de El Perito

Adquirir un coche usado ya no es una cuestión de corazonadas ni de una simple revisión visual. En un entorno donde el mercado de vehículos de segunda mano crece a gran velocidad, la diferencia entre una inversión acertada y un error costoso se encuentra en los detalles técnicos.

La fiabilidad, antes difícil de verificar, hoy puede medirse mediante herramientas especializadas como el peritaje vehicular, un proceso que ha transformado la forma de entender la compraventa de automóviles usados. En este contexto, El Perito (Elperito.com) ofrece una solución estructurada, ágil y técnica que permite conocer con precisión el estado real del vehículo, facilitando decisiones seguras y eliminando incertidumbres.

Evaluaciones estructuradas para conocer lo que no se ve El servicio que ofrece El Perito se apoya en un modelo de revisión técnica dividido en tres fases. La primera comienza con la reserva, que puede realizarse en línea o por vía telefónica, y se adapta a la disponibilidad del cliente mediante la atención en sedes físicas o a domicilio en Bogotá.

A continuación, el vehículo se somete a una inspección que abarca hasta 240 aspectos, incluyendo carrocería, frenos, motor, sistema eléctrico, historial de siniestros y legalidad documental. El proceso está diseñado para detectar desperfectos ocultos que pueden pasar desapercibidos en una inspección convencional, como fallos en el motor, transmisión, frenos o sistema eléctrico.

También se realiza una revisión estructural completa del chasis, la carrocería y la suspensión, lo que permite identificar reparaciones mal ejecutadas o daños por colisiones anteriores. La duración de la evaluación no supera las dos horas y es llevada a cabo por peritos automotores con formación validada por más de 1.000 peritajes supervisados.

El resultado se entrega en un informe visual y claro, que detalla el estado del vehículo y su valor de mercado.

Más allá del análisis: soluciones complementarias para una compra segura El Perito adapta sus servicios a distintos perfiles de cliente mediante planes de peritaje básico y completo. El primero abarca elementos esenciales como pintura, frenos, carrocería, chasis, suspensión, interior del vehículo y verificación de fugas. El segundo añade análisis más profundos, incluyendo escáner vehicular, prueba de ruta, revisión de antecedentes, toma de improntas y asesoría en el proceso de traspaso.

Además, el cliente puede acceder a servicios adicionales como la verificación de antecedentes mediante número de placa, que permite identificar multas, embargos o problemas legales. La empresa cuenta con sedes en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Mosquera y próximamente Barranquilla, con la opción de peritaje a domicilio en Bogotá.

Gracias a su enfoque técnico y metodología precisa, el peritaje vehicular que ofrece El Perito se consolida como una herramienta decisiva para eliminar incertidumbres y reducir riesgos en operaciones de compraventa de vehículos usados en Colombia.