Casas de madera NEW HORIZON: la fusión perfecta entre diseño, sostenibilidad y confort personalizado

En la vanguardia de la construcción residencial, NEW HORIZON Estructuras y Casas de Madera redefine el concepto de hogar. Desde 2004, esta empresa española lidera el camino en la creación de viviendas de madera que no solo destacan por su belleza y eficiencia, sino también por su profundo respeto por el medio ambiente y su capacidad para adaptarse a los sueños y necesidades de cada cliente En un mundo donde la búsqueda de la sostenibilidad, la conexión con la naturaleza y la personalización del espacio vital se han convertido en prioridades, las casas de madera emergen como una solución habitacional que aúna tradición, innovación y respeto por el medio ambiente.

New Horizon se ha consolidado como un referente en el diseño y construcción de estas viviendas en Madrid y en toda España, materializando los sueños de aquellos que anhelan un hogar único, cálido y eficiente.

La nobleza de la madera: un material para el siglo XXI

La madera, material noble por excelencia, ha sido utilizada en la construcción desde tiempos inmemoriales. Su versatilidad y calidez la convierten en una opción atractiva y cada vez más demandada.

Lejos de la imagen rústica que antaño se les podía asociar, las casas de madera modernas ofrecen diseños vanguardistas, acabados de alta calidad y una eficiencia energética superior a las construcciones tradicionales.

New Horizon ha sabido interpretar esta evolución, especializándose en estructuras tanto exteriores como interiores y combinando la madera con otros materiales de vanguardia para ofrecer soluciones constructivas integrales y adaptadas a las necesidades del siglo XXI.

Compromiso inquebrantable con la calidad y la sostenibilidad

Uno de los pilares fundamentales de New Horizon es su compromiso con la calidad. La empresa utiliza exclusivamente materiales de primera, asegurando que cada componente de la vivienda cuente con los certificados y garantías necesarios.

Esta apuesta por la excelencia en la materia prima se traduce en construcción de casas de madera duraderas, seguras y con un comportamiento óptimo a lo largo del tiempo. El equipo humano de New Horizon está compuesto por profesionales altamente cualificados, con una vasta experiencia en el sector.

Arquitectos, diseñadores, ingenieros y carpinteros trabajan en estrecha colaboración para transformar las ideas y aspiraciones de los clientes en proyectos tangibles.

Personalización al detalle: hogares que reflejan su esencia

La filosofía de la empresa se centra en escuchar y entender las necesidades individuales de cada persona o familia, ofreciendo un asesoramiento personalizado desde la concepción inicial del proyecto hasta la entrega final de la vivienda.

Este enfoque cercano y colaborativo es clave para asegurar que el resultado final no solo cumpla, sino que supere las expectativas. La personalización es otra de las señas de identidad de New Horizon. Conscientes de que cada cliente es único, la empresa se especializa en diseños a medida.

No se trata de ofrecer modelos prediseñados, sino de co-crear espacios que reflejen la personalidad, el estilo de vida y las preferencias de sus futuros habitantes.

Desde la distribución de los espacios hasta la elección de los acabados, cada detalle se cuida con esmero para lograr un hogar que sea verdaderamente propio. Además de la madera, New Horizon integra materiales como el aluminio, el PVC, el hierro y el cristal, lo que amplía significativamente las posibilidades de diseño y funcionalidad.

El proceso constructivo: eficiencia y transparencia de principio a fin

El proceso de construcción de una casa de madera con New Horizon se caracteriza por su eficiencia y transparencia.

Consulta inicial y asesoramiento: Todo comienza con una primera toma de contacto para discutir necesidades, preferencias y presupuesto, proporcionando información detallada del proceso. Diseño y presupuesto: Se elabora un anteproyecto y un presupuesto detallado y personalizado. Fabricación en taller: Una vez aprobado, se procede a la fabricación de los elementos estructurales en taller, optimizando tiempos y calidad. Montaje rápido y preciso: El montaje en el terreno es eficiente gracias a la industrialización de gran parte del proceso. Entrega y seguimiento: Se entrega la vivienda cumpliendo con los plazos acordados y se ofrece un servicio postventa. El tiempo total de construcción varía en función del tamaño y la complejidad del proyecto, pero New Horizon se compromete a proporcionar un cronograma detallado desde el inicio.

La confianza depositada por sus clientes es su mayor aval, con más del 25% de sus proyectos provenientes de referencias, testimonio de la satisfacción generada.

Ventajas insuperables de las casas de madera New Horizon

Optar por una casa de madera construida por New Horizon ofrece una serie de beneficios destacados:

Ambiente interior saludable: La madera regula la humedad de forma natural, creando un entorno más sano y confortable.

A pesar de su ligereza, la madera es un material estructuralmente resistente, con buen comportamiento antisísmico y, con los tratamientos adecuados que aplica New Horizon, alta resistencia al fuego, insectos y humedad.

La versatilidad de la madera permite una gran libertad arquitectónica y adaptabilidad a diferentes tipos de terreno.

La versatilidad de la madera permite una gran libertad arquitectónica y adaptabilidad a diferentes tipos de terreno. Sostenibilidad comprobada: La madera es un recurso renovable, y su procesamiento tiene un bajo impacto energético. New Horizon utiliza madera de explotaciones sostenibles, contribuyendo activamente a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En definitiva, New Horizon representa la perfecta simbiosis entre la tradición artesanal y la innovación tecnológica.

Su compromiso con la calidad, la personalización, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente los convierte en la elección ideal para aquellos que buscan construir no solo una casa, sino un verdadero hogar.

Un hogar que refleje su visión única, que les ofrece confort y belleza en cada rincón, y que perdure en el tiempo como un legado de buen hacer y respeto por el entorno