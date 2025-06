La vida cotidiana del Nobel: Javier Sanz presenta 'Cajal y Madrid' en la histórica Aula Cajal del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid

Javier Sanz ha presentado su último libro, 'Cajal y Madrid', editado por Editorial Cinca, en un escenario de especial carga simbólica, como es el Aula Ramón y Cajal del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, antiguo espacio docente de la Facultad de Medicina, donde el propio Santiago Ramón y Cajal impartió clase durante más de tres décadas. La elección del lugar, en palabras del autor, no fue casual. "Era el sitio idóneo para la presentación; tuvimos la oportunidad y fue el lugar perfecto", señala En el escenario donde el sabio impartió docencia durante tres décadas, el Aula Cajal del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, el doctor e historiador Javier Sanz ha presentado Cajal y Madrid, un libro que rescata, con rigor documental y sensibilidad biográfica, la huella vital y científica de Santiago Ramón y Cajal en la capital de España. La elección del lugar no fue casual: "Era el sitio idóneo. Tuvimos la oportunidad, y fue el lugar perfecto", señaló el autor. El Aula Cajal, amplia y recientemente restaurada, se alza como símbolo del legado académico del Nobel español.

La presentación contó con la introducción de Joaquín Sastrón, director de Editorial Cinca y descendiente del propio Ramón y Cajal, así como con la intervención de María Ángeles Durán, catedrática de Sociología, profesora ad honorem del CSIC y una de las voces más autorizadas del pensamiento académico español.

El libro, editado por Editorial Cinca dentro de su Colección Biografía, Historia y Pensamiento, propone un recorrido urbano e íntimo por la vida de Cajal en Madrid. Desde su llegada en 1892, cuando alcanzó la cátedra de Histología de la Universidad Central, hasta su muerte en 1934, Cajal vivió, trabajó e investigó en una ciudad que hizo suya y que hoy apenas le recuerda en sus calles. "La intención es clara: construir un itinerario turístico, pedagógico y emocional que recupere los lugares que fueron importantes para Cajal", explica Sanz. Lugares como su primera residencia junto a la Facultad de Medicina, su casa en Cuatro Caminos —entonces periferia, hoy núcleo urbano—, o el palacete frente al Retiro desde el que partió su cortejo fúnebre. Derribado hace unos años, hoy es un edificio de pisos de lujo.

Con un tono accesible, pero profundamente documentado, como toda la obra de Sanz Serrulla, Cajal y Madrid desvela al hombre detrás del mito: al científico que revolucionó la neurología al individualizar la neurona como unidad funcional, al profesor exigente, al dibujante minucioso, al fotógrafo pionero, pero también al tertuliano incansable que frecuentó los cafés madrileños, al ciudadano que paseaba con naturalidad por la villa y corte. "Se le sigue citando hoy al nivel de Newton, Darwin o Einstein, en España y en el mundo. Y, sin embargo, falta una ruta señalizada en su honor. Es una carencia inexplicable en una ciudad que él eligió para vivir y para morir", denuncia Sanz.

El libro, ilustrado con valiosas imágenes rescatadas de publicaciones de la época y del archivo del Instituto Cajal, recoge además fotografías tomadas por el propio científico, gran aficionado a la técnica fotográfica en la que llegó a publicar incluso un exitoso tratado. "Era muy serio en todo aquello que emprendía", resume el autor.

Más allá de la figura del Premio Nobel de Medicina de 1906 —único español galardonado por un trabajo desarrollado íntegramente en España—, la obra subraya la dimensión humana de Cajal, muchas veces eclipsada por su genio científico. Desde su infancia traviesa en Huesca, su experiencia como médico militar en Cuba —determinante para su posterior vocación investigadora—, hasta su vida cotidiana en Madrid, Cajal aparece en este volumen como un hombre profundamente comprometido con la ciencia, pero también con su tiempo, su entorno y su país. "Me interesa lo excepcional de Cajal, pero también lo cercano. El vecino que acude al laboratorio y luego a una tertulia, el hombre de hábitos cotidianos que supo mirar más allá del microscopio", apunta el autor.

Javier Sanz, natural de Sigüenza, es médico, estomatólogo e historiador. Profesor asociado en la Unidad de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid desde 1993, ha sido director de tesis doctorales, es académico de la Real Academia Nacional de Medicina y comisario de exposiciones científicas. Con una extensa producción bibliográfica centrada en la historia de la medicina y la odontología, su trayectoria se ha caracterizado por el rigor académico y la vocación divulgativa. En Cajal y Madrid, Sanz reúne ambas dimensiones para brindar al lector una obra que, además de documentar, invita a redescubrir.

La Editorial Cinca ha apostado por este título con la intención de reivindicar el lugar que Madrid tuvo —y debería seguir teniendo— en la historia de la ciencia. "Este libro no solo habla de Cajal. También interpela a la ciudad, a sus instituciones y a su ciudadanía, para que reconozcan y preserven el legado de uno de los grandes nombres de la ciencia universal", concluye Sanz.