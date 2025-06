Toledo acoge un foro clave sobre territorio y vivienda organizado por COSITAL, con participación del COACM

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha participa activamente en las jornadas sobre ordenación del territorio y vivienda pública organizadas por COSITAL, los días 12 y 13 de junio en Toledo. Con ponencias especializadas, presencia institucional y condiciones especiales para colegiados, el COACM reafirma su compromiso con la mejora de la gestión urbanística y el acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) respalda la celebración de las jornadas técnicas sobre ordenación del territorio y vivienda pública organizadas por COSITAL Castilla-La Mancha, que tendrán lugar los días 12 y 13 de junio en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. La institución anima a la participación del colectivo profesional, especialmente a los arquitectos al servicio de la administración, en un foro de alto nivel técnico, validado por el INAP, que podrá seguirse tanto de manera presencial como en modalidad online y que contempla condiciones económicas ventajosas para los colegiados del COACM.

Estas jornadas, que en 2025 llegan a su III Edición, se han convertido en un espacio clave para el análisis de políticas urbanísticas y de vivienda desde una perspectiva territorial, social y normativa, en un momento especialmente complejo para la gestión del suelo en Castilla-La Mancha y su relación con la presión urbanística del área metropolitana de Madrid. Para el COACM, esta cita es una oportunidad estratégica para aportar la visión técnica de la arquitectura en temas directamente relacionados con el desarrollo sostenible, la accesibilidad a la vivienda y el reto demográfico.

Desde 2019, el COACM mantiene una estrecha colaboración con COSITAL Castilla-La Mancha, unidos en la búsqueda de soluciones para mejorar la eficiencia administrativa en el ámbito urbanístico. Esta sinergia se ha visto reforzada con la creación de la Agrupación de Arquitectos al Servicio de la Administración Pública, integrada por arquitectos municipales con profundo conocimiento técnico y normativo de los procedimientos. La presencia del Colegio en las tres ediciones de estas jornadas celebradas hasta ahora consolida esa colaboración y permite trasladar propuestas concretas a los agentes que intervienen en la gestión del territorio.

Participación destacada del COACM y visión estratégica

Las jornadas contarán con una amplia representación del COACM, tanto en el plano institucional como técnico. La decana del Colegio, Elena Guijarro, participará en la apertura institucional, será la encargada de clausurarlas, y disertará, además, una ponencia en la jornada del viernes con la intervención "Vivienda pública accesible y asequible: una visión estratégica ante la actual demanda de vivienda", donde abordará la situación de la vivienda en Castilla-La Mancha, la necesidad de fomentar el alquiler público y la construcción en zonas rurales para responder a la despoblación.

Asimismo, el arquitecto urbanista Ángel Aulló Martínez, presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Castilla-La Mancha, intervendrá el jueves con una ponencia centrada en las estrategias diferenciadas para la gran ciudad, el entorno metropolitano y la España despoblada, analizando los programas de rehabilitación y la inspección técnica como instrumentos de intervención pública eficaces.

Durante dos días, las jornadas reunirán a juristas, técnicos municipales, urbanistas y responsables institucionales para debatir soluciones prácticas y adaptadas a la realidad de Castilla-La Mancha, abordando cuestiones como la integración normativa entre comunidades autónomas, el papel del patrimonio municipal del suelo, la simplificación de licencias o la transformación de espacios urbanos degradados.

El jueves 12 de junio, tras la inauguración a cargo del consejero de Fomento Ignacio Hernando, se abrirá el programa con una primera mesa centrada en los retos normativos y territoriales de la planificación urbanística en Castilla-La Mancha y Madrid, con la participación de expertos como José María Ezquiaga y José Antonio Carrillo. Por la tarde, se analizarán las transformaciones urbanas en el entorno metropolitano, con especial atención a la equidad en el acceso a la vivienda y la gestión de suelo dotacional, con las ponencias de Jorge Hervás y Venancio Gutiérrez, entre otros.

El viernes 13 de junio, la jornada girará en torno a la gestión del patrimonio público de suelo y los modelos de vivienda asequible, con intervenciones de José María López Cerezo, la citada de Elena Guijarro, y Rafael Santiago, presidente de COSITAL CLM, que hablará sobre la necesaria simplificación de procedimientos para acelerar la actividad urbanística en el territorio.

La clausura institucional de las jornadas correrá también a cargo de la decana del COACM, reforzando así el compromiso del Colegio con el impulso de políticas públicas que promuevan el desarrollo territorial, el acceso digno a la vivienda y una administración más eficiente y sensible a las necesidades de los ciudadanos.

El COACM invita a todos sus colegiados y colegiadas a asistir a estas jornadas, ya que representan una oportunidad única para el intercambio técnico, el trabajo colaborativo y la actualización profesional, con una mirada integral sobre el territorio.

"Son unas jornadas de rabiosa actualidad, y las conclusiones se facilitarán a los gobiernos regionales de Madrid y Castilla-La Mancha como propuestas para facilitar el acceso a una vivienda digna en el área metropolitana de Madrid, y por supuesto, de nuestra región", señala Rafael Santiago, presidente de COSITAL CLM, quien además, destaca la estrecha colaboración del COACM, también en la organización de las jornadas. "Sencillamente, sin su colaboración, no serían posibles", termina.

"Desde el COACM venimos insistiendo en que la ordenación del territorio y el acceso a la vivienda son dos pilares fundamentales para afrontar el reto demográfico y garantizar la cohesión territorial en Castilla-La Mancha. Estas jornadas son un foro estratégico para alinear visión técnica, gestión administrativa y políticas públicas", afirma Elena Guijarro, decana del Colegio. "La arquitectura tiene mucho que aportar en el diseño de soluciones habitacionales accesibles, sostenibles y realistas, especialmente en las zonas rurales, donde urge promover vivienda pública en régimen de alquiler y nuevas fórmulas de cooperación", añade. "Participar activamente en estas jornadas nos permite trasladar propuestas desde el conocimiento profesional y reforzar nuestra colaboración con otras instituciones para avanzar hacia un modelo territorial más justo, habitable y eficiente".

Inscripciones

PROGRAMA COMPLETO

JUEVES, 12 DE JUNIO

10:00h a 10:30h. INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

Ponente: Excma. Sra. Doña Silvia López Martin. Directora General de Planificación Territorial y Urbanismo.

10:30h a 14:00h. 1. De lo Territorial a lo Urbano: Integración y Retos en la Ordenación del Territorio desde la Normativa Urbanística de Castilla-La Mancha y Madrid

1.1. "La Ordenación del Territorio en Castilla-La Mancha y Madrid: Competencias, Modelos y Desafíos"

Ponente: Don José María Ezquiaga Domínguez. Doctor y Profesor Titular de ETSAM.

1.2. "Planeamiento Municipal y Sostenibilidad Urbana: La Integración de los Objetivos de Desarrollo en el Ámbito Local"

Ponente: Don José Antonio Carrillo Morente. Viceconsejero de Planificación Estratégica, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Moderadora: Doña Mónica Miriam Laborda Farrán. FCHN Categoría Superior. Secretaria Ayuntamiento de Arganda del Rey.

16:00h a 19:00h. 2. Transformaciones urbanas en entornos metropolitanos: retos de equidad en el mercado de vivienda

2.1. "Estrategias diferenciadas para la Gran Ciudad, el Entorno Metropolitano y la España Despoblada. Intervención pública en Vivienda: PAE, Rehabilitación Preferente e Inspección Técnica"

Ponente: Don Ángel Aulló Martínez. Presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Castilla-La Mancha.

2.2. "La Reforma Interior como Herramienta de Reutilización Urbana: Recuperación Jurídica y Técnica de Espacios Degradados"

Ponente: Don Jorge Hervás Más. Doctor y Jefe de los Servicios Jurídicos del Departamento de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Gandía.

2.3. "El Suelo Integrante del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y el Suelo Dotacional: Instrumentos al Servicio de la Vivienda Pública"

Ponente-moderador: Don Venancio Gutiérrez Colomina. Doctor, Profesor Titular de la UMA.

VIERNES, 13 DE JUNIO

10:00h a 14:30h. 3. Urbanismo y Vivienda: Gestión del Patrimonio Municipal de Suelo y Modelos de Vivienda Pública

3.1. "La Vivienda: Diagnóstico de Situación y Necesidades de Reformas"

Ponente: Don José María López Cerezo. Presidente de la Asociación Española de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda y Suelo.

3.2. "Vivienda pública accesible y asequible: una visión estratégica ante la actual demanda de vivienda"

Ponente: Doña Elena Guijarro. Presidenta del COACM.

3.3. "Actuaciones sobre el suelo no sostenible y la simplificación administrativa en la actividad de control" Ponente: Don Rafael Santiago Larriba. Presidente de COSITAL Castilla-La Mancha y Doctor en Derecho. Moderadora: Doña Eva Nieto Garrido. Catedrática de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la UCLM.

Clausura: Doña Elena Guijarro. Presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha.