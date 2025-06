Distrito Estudio celebra en Madrid su primer 'Coffee Run': la última tendencia deportiva en Estados Unidos

Imaginemos que estamos en el año 2000. El Internet de alta velocidad y los dispositivos funcionales son algo poco común. Los ordenadores no son baratos y los teléfonos móviles con Internet no son más que un sueño. En solo 5 años, el panorama cambia. Los dispositivos conectados se vuelven más accesibles. Conectarse a Internet no es difícil. Ahora los usuarios empiezan a interesarse por las nuevas posibilidades que ofrece la red. Incluyendo las citas en Internet.