Ligar en Internet: ¿Solo para los desesperados?

Imaginemos que estamos en el año 2000. El Internet de alta velocidad y los dispositivos funcionales son algo poco común. Los ordenadores no son baratos y los teléfonos móviles con Internet no son más que un sueño. En solo 5 años, el panorama cambia de forma dramática. Los dispositivos conectados se vuelven más accesibles para muchas más personas. Conectarse a Internet no es difícil. Además, buscar información importante ya no es el único objetivo. Ahora los usuarios empiezan a interesarse por las nuevas posibilidades que ofrece la red. Incluyendo las citas en Internet. Pero al principio, todo el mundo se muestra cauteloso y desconfiado ante este medio de comunicación.



Otros 10 años más y ligar de forma virtual se está volviendo algo normal en la vida de todo el mundo. Algunas personas encuentran nuevas amistades con este sistema. Otros simplemente lo utilizan para pasar un buen rato. Incluso los hay que encuentran el amor verdadero. Hoy en día, estos servicios están experimentando una nueva era de desarrollo. Por un lado, el interés de los usuarios no está disminuyendo. Por otro lado, muchos perciben los sitios de citas como una herramienta de comunicación para los desesperados… Si esto es realmente así, lo averiguaremos hoy.

Qué dicen los números sobre las citas en Internet

En 2005, cuando los sitios de citas en Internet empezaban a ganar popularidad, el centro Pew Research Center realizó una encuesta sobre las actitudes hacia este tipo de comunicación. En aquel momento, solo el 44% de los encuestados dio una respuesta positiva al respecto. Pero han pasado 10 años y este porcentaje se ha incrementado significativamente. En una encuesta similar de 2015, el 59% de los encuestados expresó una opinión positiva sobre ligar en Internet. Hoy, este número es aún mayor, especialmente entre los más jóvenes.

Según las estadísticas, alrededor de un tercio de los usuarios de Internet ha usado un sitio de citas al menos una vez en su vida. Al menos 1,5 millones de personas de todo el mundo pasan 4 horas al día en estos servicios y alrededor de 5 millones de usuarios visitan los principales sitios de citas cada mes.

Podemos concluir que ligar en Internet es un fenómeno completamente normal para muchos. Cada día, millones de personas de todo el mundo, la mayoría entre 18 y 35 años, visitan estos sitios con objetivos variados. Es imposible decir que este alto número son personas desesperadas.

Usuario típico de las apps de citas

Todos los usuarios de los servicios de citas son únicos, pero hay algunas estadísticas generales en el perfil de aquellos que prefieren ligar en Internet. Lo primero, la edad. La mayoría de los usuarios de las aplicaciones de citas tienen entre 18 y 38 años. Representan el 59% de todas las visitas a estos servicios. Esto puede explicarse debido a la falta de pareja entre los jóvenes y la necesidad urgente de comunicación.

El porcentaje de hombres y mujeres usando las apps de citas es casi el mismo. La audiencia en la mayoría de los servicios se divide de la siguiente forma:

- Hombres — 57%; - Mujeres — 43%.

Cada usuario tiene objetivos diferentes. Entre los más comunes están:

- Ligar y relaciones cortas. Este objetivo es perseguido especialmente por los jóvenes de 18 a 27 años. Estos usuarios necesitan ligar para desarrollar sus habilidades para comunicarse, divertirse y fortalecer su autoestima. - Relaciones serias. Los usuarios más mayores (a partir de los 25 años) suelen visitar los servicios de citas para encontrar a alguien con el objetivo de tener una relación seria. - Mensajes de texto entre amigos. La búsqueda de amigos a través de sitios de citas es algo que hacen normalmente los jóvenes que tienen falta de comunicación en la vida real. Esto puede ocurrir por varios factores: desde la falta de tiempo a problemas de autoestima. - Viajes. Los video chats al azar modernos son una excelente oportunidad para encontrar gente interesante de cualquier rincón del planeta con la que chatear. Muchas personas usan este formato para viajar y aprender nuevos idiomas.

En cuanto a la situación financiera, según las estadísticas, la principal audiencia de las aplicaciones de citas consiste de usuarios con una situación financiera satisfactoria. La gente con problemas financieros utiliza menos los video chats en Internet.

Puede surgir una pareja ligando en una página web o 1vs1 chat

Ni las apps clásicas de citas ni los 1vs1 chat con comunicación a través de video pueden ser considerados herramientas para que la gente desesperada encuentre alguien con quien hablar. Hoy en día, estos servicios tienen una gran funcionalidad y están hechos para simplificar la vida de las personas. Por ejemplo, Joingy y Flingster te permiten comunicarte de forma anónima con usuarios al azar sin restricciones, 1vs1 chat CooMeet ofrece instantáneamente una selección de usuarios que serán relevantes para ti, algo típico de las redes sociales tradicionales. Camsurf y Chatingly usan el poder de la IA para encontrar de forma rápida alguien con quien hablar, así como la posibilidad de cambiar tu apariencia.

Casi todos los servicios de videollamada modernos crean las condiciones y atmósfera necesarias para citas interesantes, incluso para entablar relaciones serias. Según las estadísticas, de todos los usuarios que visitaron un recurso de videollamadas para encontrar pareja, alrededor del 25% acabó casándose con alguien que conoció en el videochat. Estos datos confirman que ligar en Internet ya no es solo un entretenimiento y que Internet no es el lugar para los desesperados. Es algo absolutamente común en la vida de la mayoría de la gente y también conlleva muchos cambios globales: matrimonio, viajes, carrera profesional.

Ligar en Internet es una parte integral de la vida en el siglo XXI

Una aplicación de citas es una excelente plataforma para conseguir tus objetivos de comunicación, encontrar gente interesante e incluso el amor sincero. Lo bueno de estos servicios es que no tienen restricciones. No importa tu edad, cuáles son tus aficiones ni en qué país vives. Es importante que en cualquier momento de tu vida, un chat roulette te permitirá encontrar a alguien con quien tendrás interés en compartir tu tiempo, no solo en Internet, también en persona.