Compromiso, tecnología e impacto: la apuesta de Social Energy® en el Forbes House Sustainability Day 2025

Con motivo del Día Mundial de la Sostenibilidad, Forbes celebró la primera edición del Forbes House Sustainability Day, una jornada de debate e inspiración en torno al desarrollo sostenible, la innovación verde y el compromiso empresarial con el planeta. El evento, celebrado en el Ágora de Forbes House, reunió a referentes del mundo corporativo, institucional y emprendedor para reflexionar sobre el impacto real de las organizaciones en el presente y futuro del medioambiente A lo largo de la tarde se sucedieron diferentes mesas redondas y ponencias individuales, con voces destacadas como Cristina Sánchez (Pacto Mundial de la ONU España), Javier Goyeneche (Ecoalf), y otros fundadores de proyectos pioneros Made in Spain que integran la sostenibilidad en su ADN. La jornada finalizó con un cóctel de networking, en un ambiente diseñado para conectar ideas, talento y soluciones transformadoras.

Entre los protagonistas de la cita estuvo Social Energy, compañía líder en energía renovable, que participó a través de la intervención de su CTO, José Manuel Rodríguez. Su charla, integrada en la mesa titulada Proyectos Made in Spain pioneros en sostenibilidad, puso el foco en cómo la tecnología, aplicada al modelo energético, puede acelerar la transición hacia un futuro más eficiente, responsable y descentralizado.

"En Social Energy creemos firmemente que la sostenibilidad no es solo una opción, sino una responsabilidad. Estar presentes en espacios como el Forbes House Sustainability Day nos permite compartir nuestras soluciones, aprender de otros líderes y seguir impulsando el cambio que el planeta necesita", señaló José Manuel Rodríguez.

"Desde la tecnología hasta el compromiso social, todo lo que hacemos está orientado a construir un modelo energético limpio, accesible y justo para todos".

El Forbes House Sustainability Day 2025 ha demostrado ser un punto de encuentro clave para todos aquellos que están construyendo el futuro de la sostenibilidad en España. La participación de Social Energy en este evento refuerza su papel como empresa comprometida, innovadora y con una visión clara: liderar la transición energética desde el compromiso, la tecnología y la acción responsable. Con cada intervención, con cada proyecto, Social Energy sigue dejando huella en el camino hacia un mundo más verde, justo y conectado con el planeta.

'La Revolución Solar es Social Energy®'.