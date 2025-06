FSIE Madrid valora positivamente los avances en el acuerdo sobre la jubilación parcial

"FSIE Madrid, como sindicato mayoritario en la enseñanza concertada de nuestra comunidad, valora positivamente los avances logrados en la reunión mantenida hoy con la Consejería de Educación, en la que también han participado las organizaciones sindicales USO, UGT y CCOO. Este encuentro ha servido para acercar posiciones en torno al borrador del acuerdo de jubilación parcial en Madrid, una medida largamente demandada por nuestro sector" Gracias al trabajo conjunto y al diálogo mantenido con la Administración, se han incorporado al borrador algunas propuestas planteadas durante el periodo de alegaciones. FSIE Madrid considera que "este paso demuestra que es posible avanzar hacia un acuerdo que atienda las necesidades reales del profesorado de los centros concertados".

Sin embargo, desde FSIE Madrid insisten en que el texto "aún presenta carencias importantes que impiden considerarlo justo, viable y aplicable para todo el colectivo. La ausencia de garantías en la financiación, las limitaciones en el acceso según el tipo de contrato o jornada, y la falta de medidas que permitan una organización eficaz en los centros, siguen siendo obstáculos que deben resolverse", afirman desde el sindicato madrileño.

"Reivindicamos una financiación adecuada y equitativa que garantice el acceso a la jubilación parcial a todas las personas que cumplan los requisitos, sin discriminaciones. Además, es imprescindible que el acuerdo contemple la posibilidad de reducir hasta el 75% de la jornada, tal y como permite el Real Decreto-ley 11/2024. Esta medida es clave para asegurar una transición ordenada del personal hacia la jubilación y una mejor planificación de recursos humanos en los centros educativos", aseguran desde FSIE Madrid.

El sindicato afirma que el acuerdo contempla que únicamente se financiarán las jubilaciones parciales cuando, en la fecha del hecho causante, la persona tenga una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad legal de jubilación. Asimismo, la reducción de jornada deberá situarse entre el 25% y el 75%, y el porcentaje solicitado debe traducirse en un número entero de horas lectivas en la parte concertada.

Además, los centros deberán organizar su personal docente de forma que la jubilación parcial con contrato de relevo no suponga un incremento de la ratio de horas autorizadas por la administración educativa.

Mientras no se alcance un acuerdo que cumpla estas condiciones, desde FSIE Madrid siguen firmes en la movilización. Junto a USO, UGT y CCOO, han convocado nuevas concentraciones para seguir exigiendo avances concretos y justos en cuestiones clave como: la inclusión de los/as sustituto/as en pago delegado, la reducción de las horas lectivas, la dignidad salarial para el personal de administración y servicios, la retribución de los complementos individuales y la gratuidad de la enseñanza desde los 0 a los 18 años.

Asimismo, las próximas concentraciones convocadas se celebrarán frente a la Consejería de Educación, situada en la calle Alcalá 32, de Madrid, para el jueves 12 de junio a las 11:00h y el jueves 19 de junio a las 18:30h.

Tal y como afirma FSIE Madrid, "seguiremos trabajando con determinación, diálogo y responsabilidad por los derechos de los profesionales del sector y por el reconocimiento de la labor educativa que cada día se realiza en los centros concertados de nuestra región". Y finalizan asegurando que "la enseñanza concertada no se queda atrás".