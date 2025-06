Galerías del Tresillo convierte el sofá en arte urbano para celebrar su 50 aniversario

Una instalación gigante, miles de recuerdos y una acción de marca que ha conquistado ciudades y corazones Si hay un mueble que concentra historias, emociones y vida cotidiana, ese es el sofá. Por eso, para celebrar sus 50 años de historia, Galerías del Tresillo decidió rendirle homenaje transformándolo en una pieza de arte urbano. Un sofá gigante de seis metros de largo recorrió seis ciudades —Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Lleida, Vic y Madrid— invitando a miles de personas a subirse, sentarse, fotografiarse y, sobre todo, a recordar.

Un homenaje a escala XXL

Siguiendo una tendencia internacional que convierte objetos cotidianos en instalaciones artísticas como forma de homenaje simbólico, Galerías del Tresillo sacó el sofá del salón y lo llevó al espacio público. La acción, bajo el lema '50 años de infinitos recuerdos juntos', no solo celebró el medio siglo de la marca, sino que también reafirmó el papel del sofá como el corazón del hogar.

Más de 3.000 personas participaron activamente en la experiencia, dejando un recuerdo, una sonrisa o una historia. En total, se recogieron más de 1.000 testimonios reales, que pasarán a formar parte de una memoria colectiva que sitúa al sofá donde siempre ha estado: en el centro de la vida.

"Queríamos hacer algo que emocionara, que conectara de verdad con las personas", explica Valentina Pizzolon, directora de Marketing y Estrategia Digital de Galerías del Tresillo. "El sofá no es solo un producto, es un escenario de la vida diaria. Convertirlo en arte urbano fue la forma de darle el protagonismo que se merece".

Butacas exclusivas

La acción incluyó el sorteo de cuatro butacas diseñadas por celebridades como Agatha Ruiz de la Prada, Gemma Mengual, Toñi Moreno y Jorge Javier Vázquez, cada una inspirada en su historia personal. Los ganadores recibieron las piezas como un tesoro con certificado de autenticidad. Una de ellas fue entregada por la propia Agatha Ruiz de la Prada durante la presentación de su libro en Barcelona, en un encuentro cargado de color y emoción.

Además, más de 1.700 personas recibieron una manta exclusiva de aniversario como obsequio de la marca por participar, tanto en tienda como online. En varios establecimientos de Galerías del Tresillo se habilitó un set para grabar los recuerdos de clientes reales, reforzando la dimensión humana y cercana de la marca.

Una marca en movimiento

La campaña no solo generó un gran impacto emocional, también ha tenido un resultado directo en el negocio. En los primeros cuatro meses del año, Galerías del Tresillo registró un crecimiento del +17% en visitas a tienda y un +47% en tráfico web. "Estos números indican que es el camino correcto", afirma Jaime Chía, director general. "Llevamos más de 50 años en los hogares, y el objetivo es seguir creciendo, tanto en Cataluña como en el resto de España a través de la web www.galeriasdeltresillo.com, con una experiencia de compra ágil, digital y cercana".

Valentina Pizzolon añade: "Esta tienda online es ahora una herramienta fundamental para ampliar mercado. Garantizamos entrega express en gran parte del territorio y devolución gratuita en 21 días. Porque el cliente de hoy quiere facilidad, rapidez y confianza".

Galerías del Tresillo ha demostrado que celebrar un aniversario no es mirar atrás, sino proyectar el futuro desde aquello que mejor sabe hacer: acompañar la vida real, desde el sofá.