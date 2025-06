Aprobada la nueva convocatoria del Plan Rehabilita Madrid 2025

La nueva convocatoria del Ayuntamiento abre del 4 de junio al 31 de julio ayudas de hasta el 100 % para accesibilidad, eficiencia energética y seguridad en inmuebles residenciales. Obras y Proyectos Aria (913 485 071) se encarga de todo —del papeleo a la obra— para que la comunidad no pierda la oportunidad El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado el Plan Rehabilita Madrid 2025, dotado con 50 millones de euros (5 M€ en 2025, 20 M€ en 2026 y 25 M€ en 2027, ampliables hasta duplicar la cuantía) para impulsar la regeneración del parque residencial tanto en la Zona de Especial Transformación Urbana (ZETU) como en la Zona de Impulso a la Rehabilitación Energética (ZIRE).

Cinco líneas de actuación subvencionable

ACCESIBLE : ascensores, rampas, videoporteros y eliminación de barreras.



CONSERVA : estructura, cubiertas, fachadas e instalaciones comunes.



VERDE : aislamiento, renovables, climatización eficiente, recarga de VE, cubiertas y muros verdes, y mejoras globales hasta estándar Passivhaus.



SALUD : retirada de amianto, mitigación de gas radón, insonorización y gestión selectiva de residuos.



SEGURIDAD: modernización eléctrica, protección contra incendios y ascensores.

¿Quién puede solicitar la subvención Plan Rehabilita Madrid 2025?

Comunidades o mancomunidades de propietarios, agrupaciones sin título constitutivo, titulares de edificios unifamiliares o colectivos y comunidades energéticas cuyos inmuebles se construyeron antes de 1998, destinan ≥70 % de la superficie a vivienda y disponen de Informe de Evaluación del Edificio. El presupuesto mínimo elegible es 3 000 € (unifamiliares) o 6 000 € (colectivos). Los trabajos deben contar con título urbanístico válido anterior a la solicitud.

¿Cuánto dinero se puede ahorrar?

Las ayudas oscilan entre el 40% y el 90% del coste de los trabajos, pudiendo llegar hasta los 10.000 euros por vivienda en función del tipo de actuación o su localización y las subvenciones se abonan de forma anticipada una vez se obtenga la licencia de obra.

Plazos clave Plan Rehabilita Madrid 2025

Primer periodo de solicitud : 4 de junio – 31 de julio 2025



Segundo periodo: 1 de octubre – 1 de diciembre 2025

Las actuaciones deben estar ejecutadas desde el 1 de enero de 2025. Salvo que fueran solicitadas anteriormente y no se obtuvieran por falta de fondos.

IMPORTANTE: Todas las actuaciones subvencionables deben estar amparadas por un título habilitante urbanístico válido (declaración responsable, licencia urbanística u orden de ejecución). Este título debe tener fecha anterior a la presentación de la solicitud de subvención, incluso en el caso de actuaciones ya iniciadas o finalizadas tras el 1 de enero de 2025.

Es imprescindible verificar este requisito antes de iniciar el trámite.

Novedades 2025: reducción mínima del 35 % en demanda y 30 % en consumo de energía primaria no renovable en ZIRE, impulso de soluciones basadas en la naturaleza y compatibilidad con los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para generar ingresos adicionales.

Asesoramiento integral y gestión completa de la subvención

Obras y Proyectos Aria —especialista madrileña en rehabilitación— ofrece gestión completa de la subvención, redacción de proyectos y ejecución llave en mano, garantizando el cumplimiento de los requisitos y la optimización de la ayuda. Tel. 913 485 071.

Con el Plan Rehabilita Madrid 2025 y el respaldo técnico de Obras y Proyectos Aria, cualquier edificio puede ganar accesibilidad, eficiencia y valor patrimonial sin asumir el peso burocrático ni financiero.