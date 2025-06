​Una constelación de estrellas se da cita en el Tenerife Women’s Open

El golf femenino europeo vuelve por todo lo alto a Tenerife. Tras más de una década de ausencia, el Ladies European Tour (LET) regresa a la isla con la disputa del Tenerife Women’s Open 2025, uno de los grandes estrenos del calendario internacional esta temporada. A partir de este jueves 5 de junio, el campo de Abama Golf, en el municipio de Guía de Isora, acoge a las 132 mejores jugadoras del circuito en una competición que sin duda dejará huella en el golf canario.

Mimi Rhodes, líder del circuito Ladies European Tour con tres victorias en 2025

El torneo —undécima edición de este evento histórico, que no se disputaba desde 2011— contará con la participación de jugadoras procedentes de 35 países diferentes, en una clara muestra del crecimiento y diversidad del circuito. En total, el LET cuenta esta temporada con 416 miembros de 43 nacionalidades distintas, con 52 rookies representando a 26 países. Además, este año se reparten 39 millones de euros en premios a lo largo de sus 30 eventos, que se disputan en 20 países y cinco continentes.

En el plano deportivo, todos los focos apuntan a la inglesa Mimi Rhodes, actual líder de la Orden de Mérito 2025 tras haber firmado tres victorias esta temporada. Rhodes llega a Tenerife con opciones claras de sumar un cuarto título y ampliar su ventaja sobre sus perseguidoras en el ranking. Entre ellas, se encuentran la checa Sara Kouskova, reciente ganadora del Jabra Ladies Open y tercera en la clasificación, y su compatriota, la número dos del ranking, Cara Gainer, también presente esta semana en Abama.

Otra de las grandes estrellas del torneo es la suiza Chiara Tamburlini, jugadora revelación de 2024, año en el que conquistó tres títulos individuales, dos por equipos y los galardones de Orden de Mérito y Rookie del Año. Tamburlini llega a Tenerife tras lograr su mejor resultado en un major, con un T14 en el U.S. Women’s Open, lo que subraya su excelente momento de forma.

También regresan jugadoras de enorme talento y recorrido como la sudafricana Casandra Alexander, que vuelve a la competición tras superar una lesión de ligamentos, y la escocesa Carly Booth, tres veces ganadora en el LET, quien disputará su primer torneo en tres años. Además, el torneo contará con la presencia de siete golfistas olímpicas de los Juegos de París 2024, incluyendo a Shannon Tan (Singapur), Emma Spitz (Austria), Sara Kouskova (Chequia), Alessandra Fanali (Italia), Diksha Dagar (India), Ursula Wikström y Noora Komulainen (Finlandia).

La representación española será una de las más amplias del torneo, con 17 jugadoras en el field. Lideran la armada nacional figuras como Marta Martín, ganadora del Tipsport Czech Ladies Open en 2024; Ana Peláez, que estrenó su palmarés profesional en Madrid en 2022; Nuria Iturrioz, la más laureada del grupo con cuatro títulos LET; María Hernández, vencedora del Ladies Slovak Open en 2010; y Carmen Alonso, campeona en 2023 tras 19 años en el circuito. Completan el contingente Marina Escobar, Paz Marfà, Marta Sanz, Natasha Fear, Teresa Toscano, Mireia Prat, Clara Moyano, Blanca Fernández, Harang Lee, Amaia Latorre, María Parra y la local Emma Cabrera Bello, referencia del golf canario.

La sede, Abama Golf, ofrece un marco inigualable para la competición. Diseñado por Dave Thomas, el recorrido par 72 se extiende sobre 6.281 yardas de terreno ondulado, rodeado de palmeras, lagos y vistas al océano Atlántico y la isla de La Gomera. El campo, que ya fue sede de torneos del LET y del European Tour en 2005 y 2006, presenta esta semana condiciones óptimas para acoger a las mejores del continente.

Más allá de lo deportivo, el Tenerife Women’s Open 2025 representa una oportunidad estratégica para proyectar a Tenerife como un destino líder en turismo deportivo y de calidad. Con nueve campos de golf y una amplia oferta hotelera, gastronómica y cultural, la isla se posiciona como referente en Europa. Su compromiso con la sostenibilidad también es clave: el 97 % del agua utilizada en sus campos es regenerada o desalinizada, lo que convierte a Tenerife en un ejemplo de gestión eficiente de los recursos.