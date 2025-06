AleaSoft; Los precios de mercado suben en el sur de Europa pese a la caída en la mayoría de los mercados

AleaSoft Energy Forecasting, 2 de junio de 2025. Durante la última semana de mayo, los precios bajaron en la mayoría de los principales mercados eléctricos europeos, aunque subieron en los mercados ibérico, francés e italiano debido al aumento de la demanda y al descenso de la producción eólica. La producción solar fotovoltaica registró máximos históricos o de mayo en varios mercados, lo que ayudó a contener los precios en algunos casos. A nivel de demanda, los festivos y las altas temperaturas marcaron caídas en el norte y subidas en el sur. Los precios del gas y del CO 2 bajaron respecto a la semana anterior.

Producción solar fotovoltaica y producción eólica Durante la semana del 26 de mayo, la producción solar fotovoltaica aumentó en la mayoría de los principales mercados europeos en comparación con la semana anterior. Italia registró el mayor incremento, con un 22%, mientras que Portugal mostró el menor crecimiento, con un 3,1%. Francia y España aumentaron su producción en un 4,8% y un 14%, respectivamente. La península ibérica encadenó su cuarta semana consecutiva de crecimiento. En cambio, Alemania redujo su producción por segunda semana, esta vez con una caída del 2,8%.

A lo largo de la semana, los mercados de Portugal, España, Francia e Italia registraron récords de producción solar fotovoltaica. El martes 27 de mayo, Portugal batió su récord histórico con una producción de 28 GWh. Ese mismo día, España alcanzó su mayor valor diario de producción con esta tecnología en un mes de mayo, con 205 GWh, cifra que también representa el segundo valor más alto de su historia. El 30 de mayo, Francia e Italia lograron sus máximos históricos de producción solar fotovoltaica, con 143 GWh y 156 GWh, respectivamente.

Para la primera semana de junio, según las previsiones de producción solar de AleaSoft Energy Forecasting, la generación con esta tecnología aumentará en Alemania, mientras que disminuirá en Italia y España.

En la última semana de mayo, la producción eólica aumentó en el mercado francés por segunda semana consecutiva, esta vez en un 0,8%. En cambio, los mercados de Alemania, Italia y la península ibérica registraron descensos en la producción con esta tecnología, tras los incrementos de la semana anterior. Portugal y España tuvieron las mayores bajadas, del 45% y 34%, respectivamente. Alemania experimentó la menor caída, del 1,6%, e Italia redujo su producción en un 21%.

El 28 de mayo, el mercado francés alcanzó su segunda mayor producción eólica para un mes de mayo en la historia, con 247 GWh.

Para la semana del 2 de junio, según las previsiones de producción eólica de AleaSoft Energy Forecasting, la producción con esta tecnología aumentará en los mercados de la península ibérica, Alemania y Francia. En cambio, las previsiones apuntan a una disminución de la producción eólica en Italia.

Demanda eléctrica Durante la semana del 26 de mayo, la demanda eléctrica disminuyó en la mayoría de los principales mercados europeos en comparación con la semana anterior. El mercado alemán registró la mayor caída, de un 4,9%, revirtiendo la tendencia alcista de la semana anterior. El mercado francés experimentó la menor disminución, de un 2,5%, con una caída de la demanda por segunda semana consecutiva. La demanda también disminuyó en los mercados de Gran Bretaña, un 3,6%, y Bélgica, un 3,7%. La disminución de la demanda en estos mercados estuvo favorecida por el festivo del 26 de mayo, Spring Bank Holiday, celebrado en Gran Bretaña, y el festivo del 29 de mayo, Día de la Ascensión, celebrado en Alemania, Bélgica y Francia.

En los mercados situados al sur de Europa la demanda aumentó. España registró el mayor aumento, de un 7,5%, con la primera ola de calor de la temporada. Por su parte, los mercados portugués e italiano experimentaron aumentos menores, del 3,6% y el 1,6% respectivamente, revirtiendo la tendencia a la baja de la semana anterior.

Simultáneamente, a medida que se acerca el verano, las temperaturas medias aumentaron en todos los mercados analizados. Los aumentos oscilaron entre 1,8°C en Gran Bretaña y 4,3°C en Alemania.

Para la semana del 2 de junio, según las previsiones de demanda de AleaSoft Energy Forecasting, la tendencia alcista predominará. La demanda aumentará en los mercados francés, alemán, belga, italiano y portugués. En cambio, se espera un descenso de la demanda en los mercados español y británico.

Mercados eléctricos europeos En la última semana de mayo, los precios promedio de gran parte de los principales mercados eléctricos europeos bajaron respecto a la semana anterior. Sin embargo, los precios aumentaron en los mercados ibérico, francés e italiano. El mercado MIBEL de Portugal y España alcanzó las mayores subidas porcentuales de precios, del 163% y el 207%, respectivamente. En el caso del mercado EPEX SPOT de Francia, la subida fue del 45%, mientras que el promedio semanal aumentó un 1,3% en el mercado IPEX de Italia, aunque desde el miércoles 28 de mayo los precios en este mercado mostraron en su mayoría una tendencia a la baja. En el resto de los mercados analizados en AleaSoft Energy Forecasting, los precios bajaron entre el 9,4?l mercado EPEX SPOT de los Países Bajos y el 28?l mercado N2EX del Reino Unido.

En la semana del 26 de mayo, los promedios semanales fueron inferiores a 65 €/MWh en la mayoría de los mercados eléctricos europeos. La excepción fue el mercado italiano, cuyo promedio fue de 97,77 €/MWh. El mercado Nord Pool de los países nórdicos alcanzó el menor promedio semanal, de 15,94 €/MWh. En el resto de los mercados analizados, los precios estuvieron entre los 28,00 €/MWh del mercado francés y los 61,93 €/MWh del mercado alemán.

Por lo que respecta a los precios diarios, el mercado nórdico registró promedios inferiores a 10 €/MWh durante tres días de la última semana de mayo. El domingo 1 de junio este mercado alcanzó el menor promedio de la semana entre los mercados analizados, de 6,92 €/MWh. En cambio, el mercado italiano alcanzó precios superiores a 100 €/MWh en tres ocasiones en la última semana de mayo. El martes 27 de mayo registró el promedio más alto de la semana, de 115,18 €/MWh.

En cuanto a los precios horarios, la mayoría de los mercados eléctricos europeos registraron precios horarios negativos en la última semana de mayo. Las excepciones fueron los mercados italiano y portugués. La mayoría de los mercados alcanzaron sus precios más bajos el domingo 1 de junio. Los mercados alemán, belga, francés y neerlandés registraron el precio horario más bajo de la semana de 14:00 a 15:00, que fue de -20,41 €/MWh. En el caso del mercado nórdico, el sábado 31 de mayo, de 13:00 a 14:00, alcanzó su precio horario más bajo desde el 26 de agosto de 2024, de -2,71 €/MWh.

En la semana del 26 de mayo, el descenso del precio semanal del gas y de los derechos de emisión de CO 2 , así como la caída de la demanda en algunos mercados, propició el descenso de los precios en la mayoría de los mercados eléctricos europeos. Sin embargo, el incremento de la demanda y la caída de la producción eólica en España, Italia y Portugal contribuyeron al incremento de los precios en estos mercados.

Las previsiones de precios de AleaSoft Energy Forecasting indican que, en la primera semana de junio, los precios aumentarán en la mayoría de los mercados eléctricos europeos, influenciados por el incremento de la demanda en la mayoría de ellos.

Brent, combustibles y CO 2 Los precios de cierre de los futuros de petróleo Brent para el Front-Month en el mercado ICE permanecieron por debajo de 65 $/bbl en la última semana de mayo. El día 28 de mayo, estos futuros alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 64,90 $/bbl. Posteriormente, los precios bajaron. Como consecuencia, el viernes 30 de mayo, estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 63,90 $/bbl. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue un 1,4% menor al del viernes anterior.

En la última semana de mayo, la preocupación por la evolución de la economía global continuó presionando a la baja los precios de los futuros de petróleo Brent. Las expectativas de nuevos incrementos en la producción de la OPEP+ también contribuyeron al descenso de los precios. El sábado, 31 de mayo, la OPEP+ acordó incrementar su producción en julio en la misma cantidad que en mayo y junio, 411 000 barriles diarios.

En cuanto a los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el Front-Month, el lunes 26 de mayo, alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 37,52 €/MWh. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue el más alto desde el 4 de abril. En el resto de las sesiones de la última semana de mayo los precios descendieron. Como consecuencia, el viernes 30 de mayo estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 34,23 €/MWh. Este precio fue un 6,1% menor al del viernes anterior.

Los futuros de gas TTF registraron precios de cierre por encima 37 €/MWh en las primeras sesiones de la última semana de mayo, influenciados por las alteraciones en el suministro de gas desde Noruega debido a trabajos de mantenimiento en diferentes yacimientos. Sin embargo, la preocupación por la demanda debido a las tensiones comerciales ejerció su influencia a la baja sobre los precios de estos futuros, que descendieron en la mayoría de las sesiones.

Por lo que respecta a los futuros de derechos de emisión de CO 2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2025, el lunes 26 de mayo alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 73,03 €/t. Sin embargo, en la mayoría de las sesiones de la última semana de mayo los precios bajaron. El viernes 30 de mayo, estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 70,41 €/t. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue 1,6% menor al del viernes anterior.

