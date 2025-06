Manhattan Associates revoluciona la venta empresarial con Enterprise Promise & Fulfill

La nueva solución de ventas y cumplimiento B2B incorpora funciones avanzadas de venta y entrega a los entornos ERP existentes, lo que permite aumentar los ingresos, mejorar la precisión y el rendimiento del inventario, y ofrecer una mejor experiencia al cliente Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), líder global en soluciones de logística de distribución, anunció hoy el lanzamiento de Enterprise Promise & Fulfill™, una innovadora solución nativa en la nube que revoluciona la gestión tradicional de pedidos al potenciar los sistemas ERP existentes con capacidades avanzadas para maximizar la visibilidad del inventario, realizar una asignación inteligente de fechas de entrega y optimizar el cumplimiento. Centrada en mejorar el entorno ERP ya instalado por el cliente, esta solución está diseñada para resolver varios de los desafíos fundamentales que enfrentan actualmente los vendedores B2B.

A medida que las expectativas de los compradores empresariales se orientan cada vez más hacia experiencias similares a las del consumidor final, los sistemas tradicionales de gestión de pedidos ERP han tenido dificultades para adaptarse. La mayoría fueron diseñados para transacciones financieras, no para las exigencias dinámicas e intensivas en inventario de las cadenas de suministro actuales. Enterprise Promise & Fulfill permite a fabricantes, marcas globales, mayoristas y distribuidores mejorar su desempeño en el cumplimiento de pedidos, incrementar los ingresos y aumentar la satisfacción del cliente, sin necesidad de realizar costosas actualizaciones de sus sistemas ERP.

"Enterprise Promise & Fulfill ha sido diseñada específicamente para responder a la creciente demanda de un cumplimiento B2B más inteligente, ágil y transparente", señala Amy Tennent, senior director of Product Management en Manhattan Associates. "Los compradores empresariales de hoy esperan la misma visibilidad en tiempo real, flexibilidad y control que los consumidores. Esta solución cierra esa brecha, impulsa las ventas, ofrece una gestión de cumplimiento más inteligente y actualizada, y aporta excelencia operativa y agilidad en estrecha coordinación con el ERP existente".

La solución aborda los desafíos más urgentes que enfrentan los comerciantes empresariales, incluyendo la limitada visibilidad del inventario, la gestión manual de excepciones, la asignación inexacta de fechas de entrega, la orquestación fragmentada de pedidos y el aumento de los costos de cumplimiento. Esta solución desbloquea tres resultados comerciales críticos:

Incrementar los ingresos por ventas -mostrar más inventario disponible para la venta y permitir compromisos de entrega seguros en el momento de la compra.

-mostrar más inventario disponible para la venta y permitir compromisos de entrega seguros en el momento de la compra. Ampliar la excelencia operativa - ofrecer enrutamiento avanzado de pedidos, consolidación y gestión automatizada de excepciones para reducir los costos de envío y minimizar el trabajo manual.

- ofrecer enrutamiento avanzado de pedidos, consolidación y gestión automatizada de excepciones para reducir los costos de envío y minimizar el trabajo manual. Mejorar la experiencia del comprador - habilitar opciones de cumplimiento personalizadas, seguimiento transparente de pedidos y ajustes de entrega controlados por el comprador. La arquitectura nativa en la nube y basada en microservicios de la solución garantiza una escalabilidad rápida e integración fluida con plataformas ERP, WMS, TMS y de comercio electrónico existentes. Su modelo de implementación flexible permite a las organizaciones incorporar capacidades modernas sin alterar los sistemas centrales, lo que la convierte en una opción especialmente valiosa para entornos con múltiples ERP o ERP heredados.

Al estar desarrollada sobre la Manhattan Active Platform, Enterprise Promise & Fulfill funciona de forma totalmente integrada con otras aplicaciones de Manhattan Active, incluyendo Manhattan Active Warehouse Management, Transportation Management y Supply Chain Planning.

Ya disponible a nivel global, Enterprise Promise & Fulfill de Manhattan permite a los comerciantes responder a las demandas del momento y superar las expectativas de sus clientes, reforzando el compromiso de Manhattan con la innovación y el liderazgo en la logística de distribución unificada.