Ideeea Therapeutics anuncia AGAcell®, un programa de terapia celular alogénica en investigación preclínica para la alopecia

Ideeea Therapeutics cierra una ronda semilla de 2,3 millones de euros para impulsar el desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas con un enfoque de ciencia abierta y alto impacto clínico.

AGAcell® constituye un programa de investigación preclínica que explora el uso de células madre mesenquimales alogénicas para la alopecia, con el objetivo de evaluar su potencial en un procedimiento de una sola sesión clínica.

Madrid, 3 de junio de 2025 – Ideeea Therapeutics, start-up biotecnológica española enfocada en terapias avanzadas (ATMPs), presenta AGAcell®, un programa de investigación preclínica que explora la administración intradérmica de una formulación patentada de células madre mesenquimales alogénicas de calidad GMP, combinadas con una molécula bioactiva, para el abordaje terapéutico de la alopecia androgénica.

Ideeea Therapeutics ha cerrado una ronda semilla de 2,3 millones de euros respaldada por inversores privados y con el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), en el marco del PERTE (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU) para la Salud de Vanguardia, a través de fondos europeos.

La alopecia androgénica trasciende el ámbito estético, ya que la pérdida progresiva de cabello elimina la barrera natural de protección y expone el cuero cabelludo de forma crónica a la radiación ultravioleta, asociado con mayor fotoenvejecimiento y con un incremento del riesgo de ciertos carcinomas cutáneos. Diversas investigaciones también apuntan a su impacto negativo en la autoestima y la salud mental. En este contexto, Ideeea Tx está evaluando AGAcell® una potencial terapia que explora la capacidad para restaurar el microambiente celular del folículo piloso y promover la regeneración capilar mediante un procedimiento mínimamente invasivo y sin cirugía. Además, este programa cuenta con el liderazgo científico del Dr. Eduardo López Bran, PhD, Investigador Principal, dermatólogo de referencia internacional en tricología y Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos (Madrid).

Ideeea Therapeutics adopta un modelo de innovación abierta, a través de alianzas estratégicas con Hospitales y Centros de investigación públicos y privados de referencia, integrando toda la cadena de valor e impulsando las terapias avanzadas (ATMPs), desde la investigación hasta la fabricación bajo los estándares de buenas prácticas de fabricación (GMPs). Además de AGAcell®, la empresa participa en programas externos centrados en restablecimiento inmunológico y terapias regenerativas ofreciendo una infraestructura productiva escalable y conforme a los estándares regulatorios europeos vigentes.

La start-up biotecnológica ha sido fundada por un equipo de directivos del sector salud procedentes de FARMALIDER, una compañía farmacéutica española con una sólida trayectoria en el desarrollo de medicamentos de prescripción, productos OTC y formulaciones de valor añadido en el mercado internacional B2B. El proyecto está liderado por Marisa Berenguer, CEO de FARMALIDER; José Ángel Sánchez, PhD, Director de Innovación de IDEEEA Tx.

“En Ideeea Therapeutics apostamos por una medicina regenerativa basada en evidencia científica y accesible a la sociedad. Con el programa AGAcell® iniciamos un camino que, confiamos, permitirá ofrecer alternativas terapéuticas relevantes a necesidades clínicas reales, siempre bajo el rigor de la investigación y de la regulación sanitaria.” — Marisa Berenguer, CEO de Ideeea Therapeutics.

“Los primeros avances en los estudios preclínicos nos ilusionan, ya que abren la puerta a que, si se confirman en unos años, las personas con alopecia androgénica dispongan de una nueva alternativa terapéutica" — Dr. Eduardo Lopez Bran, PhD, Investigador Principal y Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos.

Aviso legal y de responsabilidad

AGAcell® es un programa de investigación preclínica. No ha sido aprobado para su uso clínico ni está disponible comercialmente. Toda la información incluida en esta nota tiene carácter divulgativo y no pretende promover la prescripción, dispensación, venta ni consumo de medicamentos. Ideeea Therapeutics cumplirá en todo momento con la Ley 29/2006 y el RD 1416/1994 sobre publicidad de medicamentos de uso humano, así como con cualquier otra disposición aplicable de la AEMPS y la EMA.