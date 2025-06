Alicante vibrará este verano con la música reggaeton más nostálgica en el Reggaeton Millennial Fest

Los días 1 y 2 de agosto se celebrará un evento dedicado a la generación millennial que contará con las actuaciones de Juan Magán, Cali y el Dandee, Omega El Fuerte, Danny Romero, Dasoul y Henry Méndez, entre otros La primera edición del festival Reggaeton Millennial Fest se presentará este verano en la ciudad de Alicante con dos grandes jornadas que trasladarán al público a la era dorada de la música urbana.



Una experiencia musical, nostálgica y emocional dedicada a la generación millennial que creció con la música reggaeton y el electrolatino de las décadas 2000 y 2010 en nuestro país.



El cartel conectará con la emoción de las primeras fiestas y la música que nunca ha dejado de sonar, con los conciertos de Juan Magán, Cali y el Dandee, Omega el Fuerte, Danny Romero, Dasoul y Henry Méndez, entre otros.



Un cartel con grandes referentes de la música reggaeton

El Reggaeton Millennial Fest se presenta con una propuesta para convertirse en un evento de referencia este verano en Alicante.



El festival contará con Juan Magán como uno de sus grandes reclamos. Considerado el embajador mundial del electrolatino, ha construido una trayectoria imparable como productor, dj y cantante, con temas como 'Bailando por ahí', 'Ella no sigue modas' o 'He llorado'. Actualmente, sigue siendo una figura central de la música latina, con presencia en escenarios internacionales y colaboraciones con artistas de primer nivel.



También estarán Cali y el Dandee, el dúo colombiano que conquistó al público de todo el mundo con himnos como 'Yo te esperaré' o 'Por fin te encontré'. Su estilo, que mezcla pop, reguetón y baladas urbanas, les ha llevado a lo más alto de las listas en América y Europa. En 2025 siguen activos, con nuevos lanzamientos y giras que consolidan su estatus como referentes emocionales de la música latina.



Desde República Dominicana llegará Omega El Fuerte, maestro del merengue urbano, conocido por su voz inconfundible y su actitud provocadora. Canciones como 'Chambonea' o 'Si te vas, qué tengo que hacer' lo convirtieron en leyenda viva del Caribe. Su inclusión en el cartel aporta una dosis de energía bruta y sabor al festival.



El canario Danny Romero, joven, pero veterano en éxitos, acercará su sonido urbano-pop que ha dominado las pistas de baile con temas como 'Agáchate', 'Pégate' o 'Motívate'. Con una carrera en constante evolución, representa el puente entre la primera y la nueva generación de artistas del género.



También estará presente en el cartel Henry Méndez, dominico-español que arrasó en Europa con hits como 'Noche de estrellas' y 'El tiburón'. Su capacidad para fusionar dancehall, reggaeton y sonidos caribeños lo convirtió en uno de los favoritos de la era dorada del género, y aún hoy llena escenarios con su estilo directo y festivo.



La apuesta por la nueva ola llega de la mano de Dasoul y Xriz, dos artistas que emergieron con fuerza en la última década gracias a su fusión de reguetón, trap y sonidos melódicos. Con millones de reproducciones y una base de fans consolidada, ambos representan el lado más fresco y emocional del cartel.



Otros artistas como Jose De Rico o Charly Rodriguez completan el cartel de Reggaeton Millennial Fest para este año 2025. Junto a ellos no faltarán dj's míticos como Dj Rajobos, Dj Nev, Dj Tisu o Cristian Gil.



El festival ofrecerá una experiencia inmersiva que hará revivir los años dorados del reggaeton desde una mirada millennial, rememorando grandes himnos que marcaron a toda una generación.



El evento promete no solo música, sino una auténtica celebración de identidad cultural para quienes crecieron con este género como banda sonora de su vida.



Entradas a la venta en la web



Las entradas ya están disponibles en la web oficial www.reggaetonmillennialfest.es



Con miles de entradas vendidas, el Reggaeton Millennial Fest continuará posicionando a Alicante como epicentro de los festivales urbanos en nuestro país.