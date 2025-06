Un nuevo dispositivo inalámbrico permite reducir los síntomas de migraña de manera preventiva y durante crisis agudas

La migraña es una de las enfermedades más incapacitantes del mundo y en España la sufren alrededor de cinco millones de personas, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Una patología compleja de la que todavía se desconocen las causas exactas que la desencadena, pero que gracias a la tecnología cada vez se avanza más en su tratamiento.

El Dr. Enrique Jiménez, neurólogo en el Hospital Quirónsalud Cáceres

“La última novedad se trata de un dispositivo de neuroestimulación eléctrica remota, cuya eficacia se ha demostrado tanto para pacientes crónicos ─aquellos que experimentan dolor de cabeza más de 15 días al mes─, como en crisis puntuales de migraña”, explica el doctor Enrique Jiménez, neurólogo en el Hospital Quirónsalud Cáceres.

En el caso de las personas que padecen migraña crónica, que en España son millón y medio, los estudios ponen de manifiesto que con el uso de este dispositivo como tratamiento preventivo hay una reducción media de cuatro días al mes con dolor de cabeza. También se puede utilizar como tratamiento sintomático para alivio de dolor en un momento puntual, habiéndose demostrado una disminución de la intensidad y duración de ese dolor tras su uso.

Funcionamiento

El dispositivo es similar a un brazalete que se coloca en la parte superior del brazo y consigue modular el dolor de la migraña mediante pequeños estímulos eléctricos. Para que funcione es necesario conectarlo a través de una aplicación móvil, sin cables de por medio.

“La principal diferencia con otros tratamientos es su mecanismo de acción, ya que es un dispositivo inalámbrico y no invasivo que estimula las fibras A delta y C, encargadas de transmitir señales relacionadas con el dolor hacia el sistema nervioso central”, detalla Enrique Jiménez. De esta forma, el organismo reacciona liberando los neurotransmisores necesarios para la modulación del dolor.

Las descargas eléctricas deben comenzar en un 20% de intensidad, que es el mínimo eficaz, y se incrementará lentamente hasta que empiece a molestar, momento en el que hay que reducirlo un 1-2%. En total, cada descarga tendrá una duración de 45 minutos.

Frecuencia

En pacientes para los que este dispositivo se usa con fines preventivos, es decir, pacientes crónicos, se indica su uso una vez cada dos días, aunque el doctor Jiménez puntualiza que “si en el día que no toca se padece un dolor intenso, puede administrarse; lo importante es no hacerlo nunca más de una vez al día”.

En los casos donde se requiera para episodios agudos de dolor, se utilizará ese mismo día, siendo más efectivo cuando antes se conecte una vez empiecen los síntomas. “En estas situaciones se ha demostrado que alivia el dolor hasta un 67% y que en el 37% de los casos desaparece a las dos horas”, puntualiza el experto en Neurología de Quirónsalud Cáceres.

El dispositivo es apto para pacientes mayores de 12 años y durante su uso puede producirse sensación de calor, enrojecimiento u hormigueo local, pero lo normal es que desaparezca una vez se desconecte. Respecto a las contraindicaciones, el dispositivo de neuroestimulación eléctrica no debe ser usado en personas con epilepsia no controlada o con un dispositivo médico implantado como marcapasos, desfibrilador o bombas de infusión, ya que las descargas eléctricas podrían causar interferencias.

Así pues, esta nueva herramienta viene a complementar los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para combatir la migraña, aunque no es necesario que el paciente haya probado algún otro tratamiento previo para comenzar a usar el dispositivo de neuroestimulación eléctrica remota.