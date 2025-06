Perito Informático; La clave del abogado para Ganar Juicios

GlobátiKa Peritos Informáticos ayuda a los abogados a ganar juicios en donde la tecnología es prueba clave.

Conversaciones de WhatsApp, correo electrónico, usurpación de identidad, estafas online, ciberacoso, hacking, robo de datos personales, phishing bancario, uso indebido de ordenadores por trabajadores, amenazas en redes sociales, violación de la privacidad, certificación de comunicaciones, stalking (acoso y control online de una persona), líneas temporales de uso de dispositivos, geolocalización, comparativa facial, estudio de originalidad de audios, descargas ilegales, uso de software sin licencia y un sinfín de delitos informáticos. ¿Le suena como abogado?

Ya existe suficiente burocracia, espera y papeleo como para saber también de Ingeniería Informática. Se ha hablado con el ganiete de Peritos Informáticos GlobátiKa LAB, en donde se han mostrado las instalaciones de su laboratorio de Peritos Informáticos en Sevilla. Entre ellas, el funcionamiento de las máquinas de extracción forense de ordenadores y móviles, los certificadores online para cuando el informe pericial informático corre mucha prisa y los equipos que se usan cuando se realizan los trabajos en Notarías.

Al entrar en el laboratorio de GlobátiKa Peritos Informáticos en Barcelona, lo primero que llama la atención es la cantidad de monitores, cables, máquinas, aparatos de todo tipo y el suelo para evitar descargas o estática. La seguridad y confidencialidad se respira en cuanto se pone un material de protección y se impide acceso a la información sensible.

¿Qué es el peritaje informático? El director de GlobátiKa LAB, Ángel González, dice: “El peritaje informático consiste en el análisis exhaustivo de hechos, comunicaciones o dispositivos electrónicos, como ordenadores, móviles y servidores, para extraer, preservar y analizar información relevante por personal cualificado y habilitado, siguiendo las normativas exigibles que garanticen la validez legal en un juicio”.

¿Cómo puede beneficiar a un abogado la figura de un Perito Informático? A los abogados que trabajan con GlobátiKa LAB, se les asigna un Perito Informático que suele trabajar con ellos desde el principio y estudia el caso del cliente del letrado. Se comprueba cómo se han identificado las pruebas del contrario y cómo realizar la extracción de las evidencias del cliente. También estudian si existe viabilidad de un defecto de forma, algún incumplimiento de cadena de custodia o indefensión. A partir de ahí, se realizan las operaciones forenses como Identificación de evidencia, certificación de correos comunicaciones, mensajes de texto, historial de navegación o registros de actividades pueden ser determinantes para probar un hecho o desmentir una acusación. Un peritaje informático también puede ayudar a detectar manipulaciones, eliminar dudas sobre la autenticidad de documentos o demostrar la integridad de la evidencia presentada.

Mediación Informática A raiz de la entrevista con Ángel González, salió a relucir qué es la Mediación Informática: “Es un proceso en el cual un experto en tecnología actúa como intermediario para resolver conflictos relacionados con el uso de dispositivos electrónicos, software, y datos digitales como en el caso de acceso indebido de ordenadores, ciberacoso, robo de datos personales, y otros delitos informáticos”. Se explicaron casos de las últimas semanas con casos en el que un Perito Informático de GlobátiKa LAB en Bilbao y Valencia ayudaron a las partes a entender los aspectos técnicos del conflicto, proponiendo un acuerdo una vez vistas las pruebas digitales.

El Perito Informático: recurso indispensable para abogados tecnológicos Los abogados que incorporan el peritaje informático en sus estrategias legales están un paso adelante frente a la competencia. Este servicio no solo les ayuda a ganar casos, sino que también refuerza su reputación como profesionales que utilizan herramientas de vanguardia para proteger los intereses de sus clientes.

Contraperitaje Informático Contar con especialistas en peritaje informático asegura la revisión de las pruebas presentadas, por el contrario, en busca de cualquier elemento que pueda servir para invalidarla. Casos típicos de ejemplo son cuando se presentan datos en papel, decir que una persona es identificada solo por una cámara sin comprobación física, que la prueba presentada, por el contrario, no cumple con los criterios de extracción forense, un audio cortado sin contexto o una firma en papel que no se comprueba con un microscopio. Estos casos, todos reales, son todos de la última semana, según comenta el Sr. González, CEO de GlobátiKa LABS.

Parece que la figura de un buen Perito Informático se hace cada vez más útil en el ámbito del abogado que se enfrenta con pruebas digitales