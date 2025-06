Del latte al rubio fantasma: todos los rubios de este verano

Mushroom, chai, ceniza, sandy, vainilla, butter, miel, champagne… la lista de rubios existentes no acaba nunca, si bien no todos son tendencia este verano 2025. El rubio latte será uno de los más destacados, pero también el rubio fantasma o el bronde natural. Lo importante es que una vez que nos decidamos por uno, sepamos cuidarlo y por supuesto, sacarle partido. Los expertos nos enseñan cómo hacerlo, qué productos utilizar y cómo mantenerlo cuando lleguen los meses de más calor.

Este verano, la apuesta en cabellos rubios será por aquellos más luminosos y naturales como el miel, rubios cálidos y suaves que se adaptan al tono de nuestra piel. Los matices beige y sandy serán bienvenidos, de ahí que el rubio latte sea uno de los preferidos para los próximos meses: “Yo le pondría unas ondas suaves y reflejos caramelo o vainilla, apenas requiere cuidadosni retoques, por lo que es fantástico para el verano, una época del año en la que no nos apetece estar tan pendientes de nuestro pelo y sí de disfrutar de las vacaciones” – comenta David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid.

También dará mucho que hablar el rubio fantasma, un tono sutil, natural y casi imperceptible que entrelaza suaves toques claros con nuestro cabello natural. O los clásicos dorados, trigo y rubio ceniza, junto a las mechas californianas: “No hay verano sin estas mechas al igual que sinbabylights, ambas son técnicas que no dañan el cabello y requieren muy poco cuidado y mantenimiento”. Por razones obvias, el rubio arenaserá otro de los que más destaque, ideal para mujeres de tez blanca o muy blanca, o de nuevo el chai, un tipo de beige (muy tendencia) en tonos crema sumamente favorecedor.

Sea cual sea el que elijamos, desde David Künzle hacen hincapié en la fragilidad del pelo rubio en los meses de verano, mucho más si es teñido: “Estamos hablando de un proceso que implica decoloración, y eso debilita y sensibiliza el cabello, con lo cuales imprescindible cuidarlo y nutrirlo más que uno natural. Para mantener su salud y brillo, existen champúscon pigmentos violetas para contrarrestar los reflejos amarillentos, o azules para los anaranjados. En cualquier caso, aconsejamos nutrirlo en cada lavado con acondicionador y al menos una vez por semana, hacer un tratamiento profundo y reparador de la fibra capilar con una mascarilla”.

Champús y otros productos para cuidar tu cabello rubio en verano

Mantener tu color rubio es un trabajo constante, por ello es necesaria una rutina adecuada, aunque debes tener claro que el uso del champú morado no tiene que ser diario. Primero, debes aplicar el champú morado cada dos semanas. Si tu pelo rubio se ve blanco o de color platino, puedes usarlo una vez a la semana,alternando con un champú suave para nutrir e hidratar tus mechones: “Y si el cabello ya se ha debilitado por la coloración, deberíamos complementar su uso con una mascarilla y un aceite que hidraten la fibra capilar, teniendo siempre en cuenta que el champú morado debe usarse con mesura para evitar que sea ineficaz o incluso perjudicial” – nos advierten desde Dalire.

Cómo usar el champú morado

Debemos aplicarlo como si fuera una mascarilla, dejándolo actuar entre 1-5 minutos según el resultado que busquemos. No se recomienda una mascarilla morada aplicada después del champú, ya que podría tener el efecto contrario, no sólo puede hacer que tus mechones se vuelvan grises, sino que también va a hacer que tus puntas queden más resecas en poco tiempo.



“Tampoco es aconsejable aplicar el champú morado sobre el cabello seco, se resecará aún más y correrás el riesgo de que con el tiempo, se vuelva más gris y no rubio. Lo ideal es utilizarlo con el cabello mojado, incluso no pasaría nada si primero se lava con un champú neutro o natural sin sulfatos y luego aplicas morado, retirándolo después con agua tibia y un poco de agua fría antes de aclarar del todo” – puntualizan desde Dalire.