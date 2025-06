Las reinas del baile presentan ‘Punto y Aparte’: empoderamiento en estado puro

Ángela y Johanna Murcia, las gemelas que dan vida a Simétrica, vuelven a la escena musical con Punto y Aparte, un tema que combina la fuerza del pop electrónico con la honestidad emocional de una balada. El dúo murciano, que ha logrado conectar con el público a través de letras sinceras y ritmos bailables, se consolida como una de las propuestas más vibrantes del panorama musical español. Con una trayectoria que comenzó en concursos infantiles y que ha pasado por los escenarios de toda España y programas como First Dates, La Isla de las Tentaciones o El Hormiguero, las hermanas no solo cantan: cuentan historias que invitan a sanar, bailar y celebrar. En esta entrevista, hablamos con ellas sobre el proceso creativo, la evolución de su sonido, visión como artistas independientes y lo que significa cerrar etapas para empezar otras.



1- ¿Cómo definirían el impacto de Punto y Aparte en su carrera musical y en su desarrollo personal? Punto y Aparte ha sido un reencuentro con nuestros inicios en la música, ya que volvemos a la balada, un estilo que marcó nuestros primeros pasos y con el que siempre nos hemos sentido muy cómodas. Sin embargo, lo hacemos con una perspectiva más madura, por todo lo que hemos crecido tanto artística como personalmente. Logramos mantener la parte emocional que nos define hoy, pero en un mood mucho más festivo y optimista.

2- La letra de esta canción transmite un mensaje de renacimiento. ¿Podrían explicar si está basada en alguna vivencia específica? Por suerte o por desgracia, muchas facetas de la vida te hacen pasar por momentos difíciles, que incluso te hacen llegar a cuestionar tu validez o hasta tu talento si hablamos de lo profesional. Y aunque en Punto y Aparte, la historia habla de una relación, lo real e importante es el mensaje de superación y liberación después de abrir los ojos y decidir soltar eso que no te hace bien, ya sea una amistad, una relación de pareja, un trabajo, etc.

3- ¿Cómo ha sido el proceso de producción junto a Pepe Bernabé y Karvel? ¿Qué aspectos creen que han enriquecido su sonido gracias a esta colaboración? Aprendemos un montón trabajando con ellos, además de ser una pasada poder disfrutar del entorno y la villa donde tienen el estudio. Nos encanta componer allí.

4- Han definido Punto y Aparte como una balada disfrazada de hit bailable. ¿Cómo logran equilibrar emoción y ritmo en su música? Creo que el amor a ambas cosas jaja. Nos encanta un drama y nuestro entorno nos conoce bien por tener siempre los sentimientos a flor de piel. Si hay que llorar se llora, y no pasa nada. Pero una buena fiesta, la marcha y el buen rollo forma parte de nuestro ADN.

5-Desde su primer sencillo, Ayer, hasta hoy, ¿en qué aspectos consideran que han crecido y evolucionado como artistas? En la confianza sin duda, y a la hora de valorar lo que somos y lo que hacemos. Es difícil que uno mismo se valore cuando hay tanta competencia, pero con los años y el trabajo incansable que llevamos haciendo tanto tiempo, una aprende a sentirse orgullosa por el esfuerzo y no tanto por el resultado.

6- Su carrera musical empieza a los 9 años. ¿Cómo ha cambiado su relación con el escenario a lo largo de los años? Con 9 años, subirnos al escenario era un juego, estar desde tan niñas pisando tablas nos ayudó mucho a no tenerle miedo, a dirigirnos a la gente, a hablar sin temor. Muy pronto empezamos a sentir que el escenario era nuestra casa. Ahora, cuanto más grande sea y más tengamos que andar para recorrerlo de un lado a otro, ¡mejor! Ja, ja, ja.

7-Varios de sus temas han formado parte de bandas sonoras de programas muy populares. ¿Qué impacto ha tenido esa visibilidad en su carrera y en su proceso creativo? Eso ha sido un regalo y, para nosotras, fruto de tantos años de esfuerzo. El camino es difícil, pero esto es lo que nos dice “eh vais bien, no os rindáis”. Y lo más bonito es cuando vamos por la calle y no dejan de mirarnos hasta que caen en que “somos las de la tele”, ja, ja.

8-Como hermanas y como dúo artístico, ¿cómo gestionan la creación musical y la toma de decisiones dentro del proyecto Simétrica? Es curioso que muy pocas veces hemos estado en desacuerdo en los temas a tratar en nuestra música. De hecho, nos ha pasado estar componiendo por separado y al poner en común la ideas de cada una, ver que estábamos escribiendo de lo mismo.

En cuanto a las decisiones, todo es consultado una con la otra y ambas decidimos en función de nuestros acuerdos, y aunque a veces es complicado porque “la confianza da asco”, siempre llegamos a un punto en común.

9-Respecto al EP que están preparando para 2025, ¿qué detalles pueden compartir sobre su sonido y las emociones que desean transmitir? Lo que tienen en común todas las canciones de este pequeño EP es que llevan por bandera el amor propio, todas sentidas desde el prisma más optimista y liberador. Como ya hemos dicho, nos gusta mucho la marcha y vais a tener marcha, ja, ja.

10-En un mundo con gran exposición digital, ¿cómo logran mantener su esencia y conexión con la audiencia sin perder autenticidad? Sencillamente porque lo que no es real no enamora, o eso creemos. Por lo menos esa es nuestra filosofía. Además, nos resultaría imposible fingir otras personas que no somos porque somos demasiado espontáneas y más de pensar después de hablar, ja, ja, ja.

11- ¿Qué artistas, géneros o corrientes musicales las están inspirando actualmente? Reconocemos que Abraham Mateo es un gran referente para nosotras dentro del panorama actual y nos inspira bastante.

12- ¿Qué otros proyectos tienen en marcha o sueñan con realizar próximamente, más allá del EP? Soñar, soñamos con muchos y ojalá lleguen. Ahora mismo estamos empezando a trabajar en un proyecto, que apenas es un embrión, súper bonito y ambicioso, para moverlo de cara al año que viene. No podemos decir mucho más porque estamos empezando, pero tenemos mil ganas de que llegue el momento de contároslo.