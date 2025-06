4106 lugares, 7102 personas, 69 periódicos

Estas cifras son las que cita la Plataforma Digital Josep Plá que ha realizado una indexación y catalogación y publicación de los 6247 artículos que ha escrito J. Plà.

Creo que la Plataforma que ha realizado este trabajo de investigación, las personas que han estado detrás de este esfuerzo cultural es ingente y es enorme y es notable y es excelente. Creo que con esta base, no solo se conocen la producción de artículos periodísticos de Josep Plà (1897-1981) un escritor enorme y genial en dos lenguas, se indica que es y ha sido uno de los literatos más prolíficos que han existido en el siglo veinte, y de anteriores, en el panorama ibérico. Y, además se conocen y se pueden consultar y leer de forma gratuita, los seis mil artículos que hasta ahora se han descubierto.

Creo que con esta base, ya, los especialistas, expertos, investigadores pueden estudiar y analizar diversos aspectos de su columnismo. Se pueden realizar otros estudios más concretos, tesis doctorales, artículos de opinión, artículos de investigación, se pueden analizar ideas y argumentos y datos que ha ido insertando de carácter etnológico, social, cultural, político, económico, literario, etc. Se eleva en definitiva el género del columnismo, a una doble dimensión, que es la que siempre ha tenido, la periodística o informativa, en sentido general, no solo de novedad y actualidad, sino de temas eternos.

Y, por otro lado, el articulismo como un género literario más, a la misma altura de contenido y continente, pero con sus diferencias con la poesía, el teatro, la novela, etc. Los articulistas tienen que conseguir, alguno/a deberá hacerlo, que un libro de cien artículos pueda tener el mismo valor de esencia que un libro de cien poema, o que una novela o un libro con cinco obras de teatro. Que un autor/a que haya escrito diez libros con artículos de opinión, que antes haya publicado, esos artículos en periódicos o no, y ese autor/a y esos artículos de opinión se merecen el Premio Nobel de Literatura. Eso es lo que tendría que conseguir algún articulista de opinión del mundo. Que el Nobel esté abierto al articulismo de opinión como otro género más de la literatura y también del periodismo…

Creo que en esta sociedad, país, Estado que tanto ha brillado el género del articulismo de opinión o personal o literario, que ha tenido en estos dos siglos y medio, grandes cabezas que han rellenado hojas de periódico con informaciones, con puntos de vista, con perspectivas, con dimensiones diferentes. Creo que el articulismo hispánico se merece que se realice el mismo trabajo que se ha hecho con Josep Plà, creo que hay que empezar con los grandes.

Y, ya en algunos casos, ya una parte importante de sus artículos están en plataformas o webs digitales, solo ahora, hay que aplicarle los Big Data y otros estudios y entresacar todas esas cifras, como el ejemplo que indicábamos… La Fundación Francisco Umbral, que dispone de unos miles de artículos en su entidad, podría intentar, aunque sea parcial, realizar un trabajo semejante, y, mientras tanto ir buscando y rebuscando en los fondos de las hemerotecas los miles de artículos que también redactó –ya es hora, que sepamos una cifra más aproximada de la producción de artículos de Francisco Umbral-.

Lo mismo creo que se podría hacer, que también está en Internet, en su página o Web personal, que fue haciendo en tiempos de su existencia, Redcuadro, dónde Antonio Burgos, dispone y se pueden consultar varios miles de artículos de opinión, que fue haciendo durante varias décadas. Creo que los familiares y herederos deberían incentivar que se realizase un estudio semejante, como se ha hecho con Josep Plà.

De igual manera y de igual modo, con las docenas de grandes articulistas que han existido… Cunqueiro, Vicent, Montalbán, Martínez, Campmany, Pemán, Alfonso Sánchez, Alcántara, etc. De todos ellos y de todas ellas, que han estado ofreciéndonos sus miradas y sus perspectivas, una riqueza de interpretación cultural, los herederos y los investigadores podrían hacer el esfuerzo de realizar un trabajo semejante al ejemplo que estamos citando, el de la Plataforma Digital Josep Plà. Pero ya que estoy y me he atrevido a tocar este tema y esta cuestión, también articulistas que todavía siguen respirando este aire, que todavía están en plena producción, pero que llevan haciendo treinta o cincuenta años artículos de opinión. Ahora, mientras que existen y producen sombra en las aceras, podrían empezar a poner en marcha este tren, ir organizando las maneras y formas, para que este estudio sea posible, que busquen soluciones, y, busquen formas.

Algunos, disponen ya de miles de artículos en sus periódicos, que están catalogados e indexados, otros, disponen de índices… aquí, existen docenas de articulistas y de articulistas literarios: Anson, Albiac, Ussia, Savater, Vila-Matas, Cuartango, Millás, Muñoz Molina, Cercas, Rosa Belmonte, García Montero, Gascón, Raúl de Pozo, Grijelmo, Prada, García Reyes, Jabois, Soto Ivars, Vicent, Peláez, Fuenteálamo, Ignacio Camacho, León Gross, y, otros cien nombres –también mujeres-, y, más… ¡Aquí, aquí dejo la bandera para que sea recogida…!