Grupo Prats, premiado por su contribución a la óptica en el 60 aniversario del CNOO

Grupo Prats ha sido distinguido por el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) en el marco del acto conmemorativo de su 60 aniversario, celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid, por su aportación clave al desarrollo del sector en la categoría de Lentes Oftálmicas. El galardón fue recogido por Filipe Pires, director general de la compañía El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) ha reconocido a Grupo Prats por su contribución al desarrollo de la profesión óptico-optométrica en España, en el marco del acto conmemorativo de su 60 aniversario, celebrado el pasado 24 de junio en el Auditorio Nacional de Madrid. La distinción, otorgada en la categoría de Lentes Oftálmicas, fue recogida por Filipe Pires, director general de la compañía.

En una ceremonia cargada de emoción y simbolismo, el CNOO rindió homenaje a los profesionales con 40 y 50 años de ejercicio, así como a las empresas que han colaborado activamente en el crecimiento y evolución del sector. Entre ellas, Grupo Prats fue reconocido por su papel pionero y su firme compromiso con la innovación, la excelencia y el apoyo constante a los profesionales de la óptica.

"Es un honor para nosotros recibir este reconocimiento precisamente en una fecha tan significativa para el Colegio y para toda la profesión", afirmó Filipe Pires tras recoger la distinción de manos del decano, Eduardo Morán. "En PRATS llevamos más de un siglo apostando por la tecnología, la investigación y el trabajo codo con codo con los ópticos-optometristas, que son el verdadero motor del cambio en salud visual. De hecho, nuestro claim, Focusing on you, se dirige, precisamente a nuestros aliados, los profesionales de la salud visual. Por eso, nos sentimos realmente halagados por esta distinción de sus representantes institucionales", añadía el director.

Con 101 años de trayectoria, Grupo Prats se ha consolidado como una de las compañías líderes del sector, con presencia en 25 países, producción en España y un modelo 100 % independiente. Su historia comienza en 1924, en la localidad turolense de Más de las Matas, y desde entonces ha mantenido intactos los valores de su fundador: inconformismo, mejora continua e innovación constante como camino hacia la excelencia.

Hoy, la compañía sigue revolucionando el sector de las lentes oftálmicas con desarrollos como VIMAX SE SYNAPTIC o VIMAX ADAPTATIVE que, gracias la aplicación de la Inteligencia Artificial y el análisis visual avanzado, suponen un antes y un después en calidad visual, adaptación inmediata y precisión óptica.

Este premio, otorgado por el máximo órgano colegial de los ópticos-optometristas de España, reafirma el compromiso de la compañía con el presente y futuro de la profesión.

Grupo Prats agradece al CNOO este reconocimiento, que no solo honra una trayectoria, sino que impulsa a seguir construyendo, junto a los profesionales, un sector óptico más sólido, avanzado y centrado en el bienestar de las personas.