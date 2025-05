Certificación ICDL como referencia de competencias digitales para universidades

Un programa formativo internacional de la Alianza de Universidad EUGLOH ofrece gratuitamente esta certificación como complemento formativo para los estudiantes Dentro de la Alianza de Universidades EUGLOH, la universidad de Alcalá ha iniciado un innovador programa formativo en formato mixto (primera fase a distancia para una posterior fase presencial de una semana en Alcalá de Henares del 7 al 11 de julio) donde participan estudiantes de todas las universidades del consorcio EUGLOH. Los estudiantes podrán conseguir no solo la acreditación del programa formativo "DIgital and informational skills" sino también las certificaciones ICDL de los módulos "Cybersecurity", "Data Analytics", "Data Protection" y "Artificial Intelligence" gracias al centro ICDL de la universidad de Alcalá: https://esvial.cc.uah.es/ecdl/es/.

La Universidade do Porto y la Université Paris-Saclay colaboran en la enseñanza del programa que cuenta con un total 30 alumnos de todas las universidades del consorcio (radicadas en Noruega, Suecia, Portugal, Hungría, Alemania, Portugal, Francia, etc.) seleccionados entre los más de 130 solicitantes. En 2026 se realizará una segunda edición del programa debido a la gran demanda por los estudiantes. Los detalles del programa pueden encontrarse en https://www.eugloh.eu/courses-trainings/activities/eugloh-living-lab-digital-and-informational-skills/.

La certificación ICDL es europea, gestionada por una entidad sin ánimo de lucro, y es la más veterana de las internacionales en este ámbito con más de 20 años de historia. Está presente no solo en Europa sino también en una gran variedad de países de América, Asia y África. Actualmente, más de 17 millones de personas tienen una certificación ICDL y su catálogo no solo contemplan las habilidades digitales más básicas con aplicaciones ofimáticas sino también módulos introductorios a tecnologías claves actuales como computación en la nube, internet de las cosas, inteligencia artificial, big data, etc. Los exámenes en España están disponibles en español y en inglés y pueden hacerse a distancia con un sistema proctorizado automatizado basado en tareas prácticas con las aplicaciones reales y no en simples listas de preguntas de opción múltiple.