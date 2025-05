Estas son las razones por las que tus uñas necesitan calcio

De todos los nutrientes naturales para unas uñas sanas y fuertes, el calcio es uno de los más importantes. Este mineral es ampliamente conocido por su capacidad para fortalecerlas impidiendo así que se rompan, por alisar su superficie y por aumentar su flexibilidad. Una falta de calcio (descalcificación) provoca descamación en nuestras uñas, casi siempre causada por problemas relacionados con un exceso de limado, deshidratación y uso de productos químicos o tóxicos en la limpieza del hogar, en la higiene personal o a la hora de esmaltar.



El calcio es fundamental para la salud de nuestras uñas. Con el fin de cuidarlas y prevenir su descalcificación, además de no comprar esmaltes de baja calidad y muy baratos, o no usar guantes cuando estemos limpiando, debemos elegir aquellos cosméticos o productos que no las estropeen, a ser posible naturales, sin ingredientes químicos. De hecho, casi todas las marcas de esmaltes del mercado incluyen tratamientos específicos enriquecidos con calcio: “Mucha gente piensa que las manchitas blancas que suelen aparecer en la superficie de las uñas es falta de calcio, lo que no está demostrado, ya que puede deberse a otros motivos. Hay que recordar que la queratina es la proteína que forma nuestras uñas, al igual que la piel y el cabello, y que también por medio de la alimentación podemos hacer mucho por fortalecerlas y aportarles calcio, comiendo más mariscos, huevos, lácteos, verduras de hoja verde, etc.” – nos cuenta Maribi Arnedo, formadora y técnico de uñas de la firma sudafricana Bio Sculpture en España.





“Conviene ser paciente con los productos que contienen calcio, ya que las uñas crecen de manera lenta, no más de 2mm en un mes, y tener el largo que queremos o un mejor estado, puede llevarnos un largo tiempo. Una fuente de calcio muy recomendable la encontramos en el mar, las algas marinas, con gran cantidad de vitaminas y minerales. Por ejemplo, si te gusta la cocina japonesa, el alga wakame es una opción estupenda. En general, el calcio que se encuentra en las algas wakame multiplica por 10 el que podemos obtener de la leche o las almendras”.