En el mundo empresa y los beneficios para empleados

En el Mundo Empresa, ¿Qué son los beneficios para empleados y por qué son clave en la estrategia de talento?

En un entorno laboral donde la competencia por el talento es feroz, los beneficios para empleados se han convertido en una herramienta estratégica esencia para las empresas que buscan atraer talento y después retenerlo.

No se trata solo de ofrecer un salario competitivo, sino de construir una propuesta de valor al empleado (EVP) que incluya aspectos como seguros médicos, retribución flexible, formación, conciliación, bienestar emocional y otros elementos que inciden directamente en la satisfacción y retención del talento.

Las empresas que apuestan por beneficios relevantes mejoran el clima laboral, reducen la rotación y aumentan la motivación. El empleado valora sentirse escuchado y apoyado, y un plan de beneficios bien diseñado transmite precisamente eso: compromiso con su calidad de vida.

Implementar un sistema de beneficios también impacta en la marca empleadora, lo que permite atraer perfiles cualificados. En sectores donde el talento es escaso, esto marca la diferencia.

Profesionales como el equipo de Holdin Mastery & Silván son expertos en utilizar las herramientas del seguro y la legislación laboral para diseñar y montar un sistema de retribución flexible complementario al ya existente en la empresa.

Comenta Fran Silván, CoDirector de Holdin, que su equipo no sólo diseña e implementa el sistema de retribución flexible, sino que gestiona la subvención de hasta 100?l coste de implementación y mantenimiento de la herramienta, consiguiendo que muchas empresas no aumentan ni el coste salarial ni el coste de gestión.

Las empresas interesadas pueden contactar al correo colectivos@holdin.es y pedir información sin compromiso conseguir tanto una propuesta de implementación como la subvención de los costes de plataforma.

¿Se necesita el link a un vídeo explicativo del sistema?

Holdin es la primera Agencia AXA de España en gestión de Seguros para Empresas y Colectivos.

colectivos@holdin.es

holdin.es