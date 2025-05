La doctora Claudia Lorena Martínez Higueros cuenta con más de 20 años de trayectoria en el ámbito del radiodiagnóstico y la medicina intervencionista guiada por imagen, consolidándose como una especialista de referencia en el tratamiento de patologías complejas mediante técnicas mínimamente invasivas. Su compromiso con la atención médica de alta especialidad ha permitido mejorar la calidad de vida de cientos de pacientes con enfermedades vasculares, oncológicas, digestivas, pediátricas, urológicas y hepáticas, entre otras.

Graduada en Medicina y Cirugía por el Ministerio de Educación de Madrid (2000), la doctora Martínez Higueros completó su especialización en Radiodiagnóstico, seguida de una subespecialización en Radiología Vascular Intervencionista. Además, obtuvo un máster en Salud Pública Internacional y Administración de Hospitales por la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid (2012), lo que le ha permitido integrar la visión clínica con la gestión sanitaria y la salud pública.

A lo largo de su carrera Ha desarrollado su labor en centros de reconocido prestigio tanto nacionales como internacionales, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, el Hospital Carlos III de Madrid, y el Grupo de Investigaciones Cardiovasculares CIBER. Ha participado activamente en sociedades científicas como la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y la Sociedad Española de Radiología Intervencionista (SERVEI). Su proyección internacional se ha visto reforzada por su participación en comités científicos como el Leipzig Interventional Course (Alemania), BSET (British Society of Endovascular Therapy) y The VIVA Foundation (EE. UU.), así como por la beca de la Fundación Ford (2004–2007).

En el ámbito académico y científico, ha recibido menciones honoríficas por su destacada calidad académica y su contribución a la investigación y la formación, siendo reconocida, entre otros, en el congreso internacional de la Radiological Society of North America (RSNA) 2015.

La doctora fundamenta su práctica clínica en una comunicación abierta, clara y respetuosa con el paciente, ofreciendo siempre información comprensible que facilite la toma de decisiones informadas antes de cada procedimiento. Este enfoque humano ha sido ampliamente valorado tanto por pacientes como por colegas, como lo reflejan múltiples comentarios positivos y reconocimientos en su entorno profesional.

Fiel defensora de la práctica médica honesta y transparente, pone a disposición pública cualquier sugerencia, queja o comentario proveniente de sus pacientes, promoviendo un modelo de atención basado en la confianza y la mejora continua.

En su día a día Se enfrenta a situaciones clínicas de gran complejidad: aneurismas aórticos rotos, hemorragias intraoperatorias, enfermedades oncológicas (benignas y malignas), urgencias pediátricas y patologías vasculares avanzadas como la enfermedad arterial crónica, el pie diabético o las trombosis venosas profundas. Gracias a su dominio de las técnicas endovasculares, ha logrado estabilizar casos críticos y ofrecer alternativas terapéuticas efectivas a pacientes con condiciones médicas limitantes.

Además, realiza intervenciones especializadas en pacientes con insuficiencia renal y enfermedades hepatobiliares, gestionando procedimientos como la creación y mantenimiento de accesos vasculares para diálisis, drenajes biliares o complicaciones post-trasplante.

Sus evaluadores y certificadores han destacado de forma constante su alto nivel de competencia en el manejo de complicaciones en radiología intervencionista, su interés por la auditoría y la calidad del servicio médico, así como su capacidad organizativa y liderazgo en equipos interdisciplinarios.

En la actualidad La doctora Martínez Higueros colabora activamente con diversas entidades sanitarias públicas y privadas en España, así como con la Cruz Roja Internacional, donde continúa brindando atención urgente y especializada a quienes más lo necesitan. Su labor clínica se complementa con una sólida actividad investigadora y docente, contribuyendo al avance de la medicina mínimamente invasiva y al desarrollo profesional de nuevas generaciones de médicos.