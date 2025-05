La Selección Española de CS2 se clasifica para la fase final del Europeo

La Selección Española de esports de Fejuves para CS2 formado por Mopoz, Sausol, Joey, Alex y Dav1g, que cuenta como coach con DeLonge, ha conseguido plaza para la fase final del clasificatorio Europeo de IESF. Se celebrará en formato presencial del 9 al 13 de julio en Pristina (Kosovo).

Han obtenido la plaza tras quedar primeros del Grupo C. A pesar de iniciar la fase de grupos con derrota ante Suecia (10-13), el combinado español venció en el resto de enfrentamientos: 13-7 a Croacia, 13-0 a Eslovaquia y 13-2 a Suiza. En el triple empate por el primer puesto, España quedó primera, obteniendo una plaza directa para el europeo presencial en Pristina (Kosovo) donde competirán por el prize pool de 25.000 € y para obtener plaza para la final del Mundial.

El equipo de CS2 femenino tras hacer historia en 2024 con el tercer puesto europeo y el sexto mundial, será el próximo en participar en los Europeos. Con la selección compuesta por:

-Laura Díaz Cheung “aHappyQueen” Pinto, Madrid.

-Anda Maria Lazar “Mirai” Colonia de Sant Jordi, Ses Salines, Illes Balears.

-Sandra García García, “sandrapov”, Madrid.

-Laia Miralles, Deltebre, Tarragona.

-Aidy García Cortés, Madrid.

-Coach: José Antonio Fernández Trujillo “Xvirt” Barbate, Cádiz.

Si la selección logra quedar entre las 8 mejores selecciones de Europa asegurará la plaza para la fase final del Europeo que será presencial en Pristina (Kosovo del 9 al 13 de julio). Los enfrentamientos se emitirán por este canal (www.twitch.tv/fejuves) y serán casteados por Pedro Gómez "x9nium":

-28/5/2025 17:00 Rumania.

-28/5/2025 19:30 República Checa.

-29/5/2025 17:00 Islandia.

-29/5/2025 19:30 Suiza.

Tras la Selección femenina, llega el turno de Mobile Legends Bang Bang, donde España compite con:

-Daniel Gonzalez Borrajo, Vigo.

-Edgar Benedi “Eduardó”, Pineda de Mar (Barcelona).

-Iván Mogrovejo Contreras “ItsMoby”, Aigües (Alicante).

-Marc Corchero Pérez, Barcelona.

-Joffre Stiven Sigcho Cevallos “Levi”, Lorca (Murcia).

-Sup: José Moreno Lucumi “BlackJack”, Marbella (Málaga).

Los enfrentamientos que tienen por delante son:

3/6/2025 17:00 Israel.

3/6/2025 19:00 Serbia.

5/6/2025 17:00 Albania.

5/6/2025 21:00 Lituania.

La competición europea la cerrará la Selección Española de esports para PUBGMobile con el equipo compuesto por:

-kpKA1A77 – Fco. Javier Miguelez Ramos, Santander.

-NG_PAPI – Luis Ángel Soto Valdés, Madrid.

-AN5ms! – Alan Mulet Crochet, Mallorca.

-ESP Blannk – Amir García Assaouri, Valencia.

Los enfrentamientos que tienen por delante son en distintos mapas (Sanhok, Erangel y Miramar) en todos contra todos dentro del grupo C en el que España está junto a Rumanía, Bielorrusia, Alemania, Montenegro, Países Bajos y Grecia.

En PUBG Mobile, España competirá el día 11 de junio y el 12 de junio, ambos días a partir de las 17:00 horas, y la competición se podrá seguir en el canal de twitch de Fejuves (www.twitch.tv/fejuves). Se puede seguir toda la actualidad de la Selección Española de esports y de Fejuves en los siguientes canales oficiales:

-Twitter (twitter.com/Fejuves).

-Instagram (www.instagram.com/fejuves).

-Facebook (www.facebook.com/FederacionJugadores).

-LinkedIn (www.linkedin.com/company/fejuves/).

-YouTube (www.youtube.com/channel/UC4xpdrtGZwOoMUsv9uOMY8w).

-Twitch (www.twitch.tv/fejuves).

Sobre FEJUVES, la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports

FEJUVES, la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports, nace en octubre de 2020 como entidad representativa de los jugadores y jugadoras de videojuegos. Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) y en la Federación Internacional de Esports (IESF).

Se trata de una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos promovido por el Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.

Sobre Telefónica

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que la posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.

Acerca de UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología

UDIT es la primera Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología en España, impulsora de las industrias creativas, y representa la culminación de más de 20 años del proyecto educativo de la prestigiosa Escuela de Diseño ESNE.

El mayor campus universitario especializado en Diseño, Innovación y Tecnología de España está ubicado en el corazón de Madrid y dispone de 21.000 m² de instalaciones punteras. Esta institución pionera cuenta en sus aulas con cerca de 3.000 estudiantes que se forman para convertirse en las nuevas generaciones que impulsen las industrias creativas y tecnológicas.

En el curso 2024-2025, la oferta formativa de UDIT está conformada por once Grados Universitarios Oficiales: Diseño de Moda, Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Producto, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, Diseño Audiovisual e Ilustración, Gestión y Comunicación de la Moda, Animación, Publicidad y Creación de Marca, Desarrollo Full-Stack y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

A nivel de posgrado, UDIT impartirá en este curso ocho Másteres Universitarios Oficiales: Experiencia de Usuario, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Ilustración, Diseño de Producto, Inteligencia Artificial, Diseño de Moda y Tecnología Educativa.

La institución fue reconocida en 2019 con el Premio Nacional de Innovación y Diseño que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Sobre Joma

La empresa española de equipamiento deportivo Joma Sport, fundada por Fructuoso López hace 53 años y ahora dirigida por sus hijos, mantiene su carácter de empresa familiar aunque compite en el mercado global, exporta a 110 países y obtiene tres cuartas partes de sus ventas del exterior.

Sobre COUGAR GAMING

COUGAR GAMING es un destacado fabricante de periféricos y hardware para gaming, reconocido mundialmente por su compromiso con la calidad, la innovación y el diseño ergonómico. Fundada en 2007, la compañía se ha especializado en la creación de teclados, ratones, auriculares, y otros accesorios para gamers, así como en componentes para PC como cajas y fuentes de alimentación.