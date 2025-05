Una vida nada común. La historia de mi vida; un testimonio de vida lleno de humor, coraje y humanidad

Editorial Caligrama se complace en anunciar la publicación de Una vida nada común. La historia de mi vida, la inspiradora y muy entrañable obra de Hélène Lalouette. A través de la voz de Lena, su carismática protagonista, esta novela nos introduce en un relato de vida que, aunque personal e íntimo, resuena de forma absolutamente universal. Con una mezcla equilibrada de reflexión, aventura y optimismo, la autora nos invita a recorrer con ella un camino lleno de giros inesperados, descubrimientos y aprendizajes.

Una historia personal con un mensaje universal

Una vida nada común nos presenta a Lena, una mujer que, como tantas otras, ha conocido la incertidumbre, las caídas, las decisiones difíciles y también la alegría de las pequeñas victorias cotidianas. Pero lo que convierte su historia en algo extraordinario es la forma en que la cuenta: con una mirada chispeante, repleta de humor, sinceridad y una sensibilidad luminosa. Su vida, marcada por los viajes y las transformaciones, nos recuerda que el verdadero cambio empieza dentro de uno mismo y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de renacer.

Desde sueños rotos hasta nuevas oportunidades, de fracasos que se convirtieron en lecciones, Lena aprende –y nos enseña– que vivir plenamente no se trata de tenerlo todo bajo control, sino de saber adaptarse, de rodearse de personas que aportan luz y de mantener la esperanza intacta. Reinventarse, en su experiencia, no es una obligación ni una moda, sino un arte que se cultiva con coraje, amor propio y una buena dosis de humor.

Una oda a la imperfección, la resiliencia y el presente

La esperada novela es mucho más que una autobiografía novelada. Es un canto a la imperfección como motor de autenticidad, a la risa como medicina para el alma y al presente como único lugar donde la vida ocurre realmente. En un mundo que constantemente nos exige ser más, hacer más, lograr más, Lena nos recuerda la importancia de simplemente ser.

Una vida nada común se convierte, así, en una lectura que abraza al lector, lo hace reír, pensar, y en muchos casos, reconocerse en los errores, las búsquedas y las pequeñas conquistas. Su ritmo ágil y su tono cercano convierten cada capítulo en una conversación íntima con alguien que ha vivido mucho… y que ha sabido transformar cada experiencia en sabiduría compartida.

La autora

Hélène Lalouette es hija de padre mauriciano y madre española, y nació en Madrid mientras su padre ejercía como marino mercante para el Gobierno británico. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por constantes viajes y cambios de entorno, lo que le permitió desarrollar una visión amplia y multicultural del mundo. Su formación en Marketing y Negocios, sumada a su experiencia como Auxiliar de Enfermería, reflejan la diversidad de intereses y caminos que ha transitado.

En 2020, publicó un manual técnico sobre micropigmentación capilar médica, pero es con Una vida nada común donde da el salto a la narrativa personal, compartiendo con generosidad una historia que, aunque profundamente suya, habla de todos nosotros.

Una vida nada común. La historia de mi vida ya está disponible en librerías y plataformas digitales. Acompaña a Lena en este viaje vital tan único como inspirador, y descubre que no existen vidas ordinarias… solo formas extraordinarias de vivirlas.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales