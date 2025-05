La literatura en audio alcanza un nuevo récord, con 9.7 millones de oyentes en 2025, según Audible

La duración media por sesión de escucha llega este año a superar la media hora (31,3’). El 64% escucha audiolibros mientras realiza otras actividades: la multitarea es clave. El 53% encuentra variedad en lenguas cooficiales, mejorando el dato de 2024. Los hombres se inclinan más por la ciencia ficción y los contenidos de negocios, mientras que las mujeres optan por el bienestar, la superación personal y la novela romántica. Sin embargo, el crimen es el género que gusta a todos Desde la llegada del servicio de Audible.es, uno de los mayores creadores y distribuidores de entretenimiento en audio de primera calidad, en 2020, se ha demostrado que a los españoles les gusta escuchar, posicionando a los audiolibros como una experiencia cultural y de entretenimiento para los consumidores. Este formato sigue en alza y, actualmente, ya son más de 9,7 millones de españoles que han escuchado al menos un audiolibro en los últimos 12 meses, según el último estudio de NielsenIQ para Audible. Lo que supone un crecimiento del 4% respecto al año anterior.

El estudio revela que uno de cada tres oyentes consume audiolibros al menos una vez por semana, con una media de 2,7 sesiones al mes. Además, el 30% prevé aumentar su frecuencia de escucha en los próximos meses. La duración media por sesión de escucha también ha crecido y supera la media hora (31,3 minutos), frente a los 29,2 minutos registrados en 2024.

¿Quiénes escuchan audiolibros en España?

La investigación de NielsenIQ ofrece mucha variedad en cuanto a los datos de género, edad y localización geográfica de los españoles que escuchan audiolibros; sin embargo, el heavy user[1] es mujer entre 45 y 54 años, conectada tecnológicamente (pasa más de 4 horas al día en Internet) y residente, en su mayoría, de regiones del centro de España (Comunidad de Madrid).

Audiolibros y lectura: una relación complementaria

El estudio también confirma la sinergia existente entre la lectura y la escucha: el 55% ha escuchado un libro que ya había leído y el 52% ha leído posteriormente libros que descubrió en formato de audio. Asimismo, el 57% ha comprado libros en papel de autores que conocieron a través de un audiolibro.

Los audiolibros se consolidan como una extensión de la experiencia de lectura, especialmente en contextos donde la lectura tradicional no es posible. Un 64% los considera una forma de "leer" cuando los ojos y las manos están ocupados, y un 63% valora su utilidad para evitar la fatiga visual provocada por las pantallas. Asimismo, un 62% los percibe como una vía válida para conocer más libros en momentos en que no pueden leer de forma convencional.

También se destacan motivos personales relacionados con la curiosidad y el disfrute, un 26% los escucha para experimentar una nueva forma de leer. Este formato no solo acompaña, sino que aumenta el vínculo con la lectura, el 56% los considera una herramienta para descubrir nuevos autores, el 53% como una forma de acceder a libros en su idioma cuando se encuentra en el extranjero, el 50% como una vía para mantenerse al día con las novedades editoriales, y el 49% los utiliza para explorar géneros que no leería en papel.

La experiencia auditiva: relajación, evasión y la multitarea

Los principales motivos para escuchar se mantienen: relajarse (43%), escapar de la rutina (34%) y aprender (31%). Además, el 64% afirma que utiliza los audiolibros como una forma de consumir literatura mientras realiza otras actividades como cocinar, caminar o limpiar. Un 62% los considera una herramienta útil para mitigar la fatiga visual provocada por las pantallas. La curiosidad es el principal motivo para probar un audiolibro por primera vez (26%), seguido de la recomendación de amigos (16%), y la necesidad de seguir leyendo cuando se tiene la vista cansada (12%). Este formato también se percibe por algunos como un remedio contra la soledad (54%), el insomnio (52%) y una herramienta para estar al día con las novedades literarias.

¿Dónde se escucha?

La escucha en el hogar sigue siendo el principal lugar de escucha con un 63% y, la mayor parte de este porcentaje lo hace mientras lleva a cabo las tareas de la casa. Los desplazamientos, principalmente en transporte público, han ganado terreno con un 44%, mientras que un 18% disfrutan de ellos mientras hacen deporte. La flexibilidad del formato lo convierte en un aliado perfecto para los momentos multitarea.

Géneros, voces y descubrimiento de contenido

Los géneros desempeñan un papel clave a la hora de elegir un nuevo título. Este año, los más populares son la fantasía y la ciencia ficción (30%), seguidos por el crimen (28%), thriller (24%), la novela histórica (22%), la ficción literaria (20%) y el bienestar (16%). El estudio también resalta una segmentación por género, ya que hombres y mujeres tienden a preferir distintos tipos de contenido; sin embargo, cuando se trata de thrillers y crimen, no se observan diferencias significativas.

Otro de los principales elementos que influye en la elección de un título es su narrador. Respecto a ello, el 57% prefiere voces profesionales, mientras que, por otro lado, un 50% valora más los audiolibros narrados por una sola voz frente a aquellos con múltiples personajes.

Las principales formas para descubrir nuevos títulos siguen siendo las redes sociales (41%) y el boca a boca (39%), superando incluso a las páginas web de editoriales y otras plataformas de distribución. También, el 21% de los encuestados declara que los premios literarios con los que cuenta cada título es un aspecto muy importante a la hora de elegir qué audiolibro escuchar. Finalmente, un 20% de ellos dicen estar muy interesados en los spin-offs de libros, obras de teatro, películas e incluso novelas gráficas.

Lenguas cooficiales y acceso global a la lectura

El 95% de los oyentes consume audiolibros en castellano, pero destaca el 8% que lo hace en catalán, junto con el 3% en inglés. Además, el 53% de los usuarios dice encontrar suficiente variedad de títulos en otras lenguas cooficiales, cinco puntos por encima del año anterior.

Por otro lado, más de la mitad de los oyentes piensa en ellos como una alternativa para acceder a más libros en su lengua materna cuando están el extranjero (53%) y descubrir nuevos autores (56%).

A continuación, las clasificaciones de los audiolibros más escuchados de Audible.es durante este 2025:

Los cinco audiolibros más escuchados del 2025 de Audible.es:

‘Harry Potter: La colección completa’, de J.K. Rowling, narrado por Leonor Watling. ‘Las que no duermen NASH’, de Dolores Redondo, narrado por Neus Sendra. ‘Victoria’, de Paloma Sánchez-Garnica, narrado por Neus Sendra. ‘Alas de Ónix’, de Rebeca Yarros, narrado por Belen Heredia, María Carolina Yarussi, Micaela Oddera y Diego Longstaff. [1] Se define heavy user quien escucha audiolibros todos los días.