La Mafia se sienta a la mesa celebra 25 años con una nueva identidad de marca que celebra lo especial de lo cotidiano y lo convierte en memorable

La Mafia se sienta a la mesa celebra su 25 aniversario en un momento de gran crecimiento y solidez con ambiciosos planes de expansión y 20 aperturas previstas para 2025. Coincidiendo con este hito, presenta un rebranding que refleja su evolución y refuerza su apuesta por las experiencias innovadoras y la conexión con el cliente. La nueva identidad incluye un nuevo logo y un universo visual, aportando un carácter más cercano y memorable, con el propósito de convertir lo cotidiano en algo especial Este año, La Mafia se sienta a la mesa cumple 25 años consolidada como una de las marcas más reconocidas de la restauración ítalo-mediterránea en España. Desde su nacimiento en el año 2000, la marca ha sabido crecer gracias a una receta clara: pasión, calidad y una firme apuesta por la experiencia del cliente. Coincidiendo con su aniversario, la compañía presenta una nueva identidad de marca que refleja su evolución y refuerza su propósito de ofrecer experiencias memorables e innovadoras, donde lo cotidiano se convierte en algo especial.

Ahora, en plena madurez, el grupo celebra este aniversario en uno de los mejores momentos de su trayectoria. Con una red de franquicias sólida y una proyección de crecimiento ambiciosa, la compañía afronta el futuro con ilusión y estrategia. Como afirma su CEO, Javier Floristán, "la pasión que nos ha traído hasta aquí es la misma que nos llevará muy lejos" y es que la marca afronta la celebración de este cuarto de siglo con un ambicioso plan de expansión para los próximos 5 años, con 20 aperturas previstas para 2025, siendo así la marca de casual dining con mayor crecimiento a nivel nacional.

Aprovechando este aniversario, La Mafia se sienta a la mesa presenta una nueva identidad de marca, desarrollada por la agencia de branding Waka. Este rebranding tiene el objetivo de alinear su imagen con su propuesta actual y responder a una evolución natural de la marca: madurez, diferenciación y aspiración. La nueva identidad visual renueva su estética por completo, siendo ahora más moderna y cercana. El logotipo, con sutiles serifas, se actualiza con una nueva paleta cromática: un marrón chocolate que transmite elegancia y solidez, un amarillo suave que evoca luz y calidez, complementados con un blanco hueso que redondea la gama de tonalidades. Además, como guiño visual a la cultura de Italia, se incorpora como parte de la identidad visual, una pequeña banda de líneas en tonos chocolate y amarillo, inspirada en las clásicas sombrillas de la costa italiana. Este recurso gráfico refuerza el imaginario evocador y aspiracional de la nueva imagen de la marca.

Este cambio va más allá del diseño. La nueva identidad verbal de la marca se alinea con los valores que siempre han definido a La Mafia se sienta a la mesa: pasión, creatividad, calidad, experiencia e innovación. Ahora, estos atributos se traducen a un tono más emocional, maduro y cercano, capaz de adaptarse al tono de cada ocasión y conectar con todos los públicos. Frases como "Mangiare bene, e basta", "Cenar bien no es un privilegio, es una elección" o "Haz que martes rime con sábado" refuerzan un mensaje clave: "lo especial está al alcance de todos y en cualquier momento".

Según Sonia Pérez, directora de marketing y comunicación del grupo, "Con el 25 aniversario de la marca, creíamos que era el momento perfecto para renovar una identidad que fuera en línea con la fuerza visual de nuestros locales y para nosotros era muy importante que la marca transmitiera las mismas sensaciones y experiencia en todos sus puntos de contacto. Ha sido un trabajo muy bonito en el que hemos sacado brillo a unos valores y una esencia que siguen siendo los mismos que al principio y a un propósito de marca que no ha variado: poder ofrecer una experiencia que va más allá de la gastronomía, que haga cada comida o cena de cualquier día en un recuerdo memorable y hacer "lo especial" accesible a todo el mundo. Además, queríamos reflejar ese carácter y confianza que caracteriza a la marca y manifestarlos en su personalidad, en su forma de hablar y en la manera en la que se relaciona con nuestros clientes".

Como parte de esta nueva etapa, la marca también ha estrenado una nueva web alineada con su nueva identidad visual y prepara el lanzamiento, en los próximos meses, de un renovado Club de Fidelización, más en línea con las tendencias y necesidades del mercado actual, y que ofrecerá más ventajas, funcionalidades avanzadas y una comunidad más activa.

Tras 25 años de historia, La Mafia se sienta a la mesa proyecta con fuerza su futuro y se prepara para seguir creciendo y conquistando nuevos territorios. Este rebranding es el paso a una nueva etapa, donde lo importante no es lo que cambia, sino lo que se mantiene: la pasión, la dedicación y el compromiso con una experiencia que siempre deja buen sabor de boca. La Mafia se sienta a la mesa quiere ser ese lugar donde celebrar lo extraordinario cualquier día y en cualquier momento, sin que sea necesario buscar una excusa.

Se puede ver el vídeo con el que la marca presenta esta nueva etapa y recorre su evolución con una mirada emocional en su perfil de Instagram.

Más sobre LMssLM

El Grupo LMssLM se funda en el año 2000 en Zaragoza y en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial con tus tres marcas de gastronomía italiana: La Mafia se sienta a la mesa, Ditaly y La Boutique Trattoria Viajera. El grupo se caracteriza por unos valores muy marcados como la originalidad, la calidad de sus productos y la innovación. El grupo cuenta con un obrador propio donde se elaboran sus productos para distribuir a cualquier unidad de negocio de España Portugal y Andorra. Tras más de 25 años de éxito, El Grupo La Mafia se sienta a la mesa se ha convertido en un referente de la gastronomía italiana en España, garantizando siempre la calidad de su materia prima y ofreciendo auténticos sabores italianos y siendo puntero dentro de las tendencias de decoración del sector. Hoy en día, cuenta con más 100 unidades operativas en España, Portugal y Andorra.