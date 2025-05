Boulton Pumps: innovación, agilidad y cercanía para conquistar el mercado global de bombas hidráulicas

En un sector altamente técnico como el de las bombas hidráulicas, destacar no es tarea sencilla. Sin embargo, Boulton Pumps lo ha conseguido apostando por la agilidad, la personalización y un modelo de negocio donde la tecnología convive con la cercanía humana. Al frente de esta estrategia está Unai Padilla, CEO de la compañía, quien lidera una expansión internacional basada en la innovación, la sostenibilidad y una visión clara de futuro En un sector tan técnico y especializado como el de las bombas hidráulicas, diferenciarse puede parecer un reto casi imposible. Sin embargo, Boulton Pumps ha logrado abrirse camino con una propuesta basada en la rapidez, la flexibilidad y, sobre todo, una atención al cliente cercana y eficiente. Así lo explica Unai Padilla, CEO de la compañía, en esta conversación donde desvela los retos, logros y visión a futuro de una empresa que, paso a paso, se consolida como un actor clave a nivel internacional.

"Nuestro enfoque está en las personas, no solo en la tecnología"

Con sede en España y presencia en más de 20 países repartidos entre Europa, América, Asia y África, Boulton Pumps ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. "Competimos desde tres pilares clave: rapidez, flexibilidad y servicio al cliente. Entendemos que hay clientes que requieren atención personalizada y veloz, y ahí es donde destacamos", afirma Padilla.

Una de las claves del éxito de la compañía ha sido su modelo de negocio adaptable, respaldado por una fuerte apuesta por la tecnología sin perder de vista el factor humano. "La inteligencia artificial nos ayuda a gestionar flujos de trabajo, prever la demanda y optimizar inventarios. Pero siempre como apoyo a nuestro equipo humano. Creemos en las personas, son ellas las que verdaderamente nos acercan a nuestros clientes", subraya.

Modernización y sostenibilidad como ejes estratégicos

La mirada de Padilla hacia el futuro está marcada por dos grandes desafíos: la sostenibilidad y la eficiencia energética. "Adaptarnos a estas exigencias es crucial. Además, queremos seguir modernizando nuestras operaciones para mejorar la producción y minimizar los tiempos de respuesta", explica.

La empresa ya ha comenzado a implementar soluciones tecnológicas avanzadas que permiten reducir costes operativos y ofrecer un alto rendimiento en proyectos industriales de gran escala. "La optimización de procesos, junto con el conocimiento técnico y el compromiso de nuestro equipo, es nuestra fórmula para garantizar resultados", sostiene.

La expansión internacional: un camino con retos y grandes aprendizajes

Actualmente, cerca del 50% del negocio de Boulton Pumps proviene de mercados internacionales. Esta expansión no ha estado exenta de desafíos, pero ha reforzado la capacidad de la empresa para adaptarse a contextos cambiantes y regulaciones diversas.

"Cada país tiene sus particularidades. Nuestra flexibilidad y red de distribuidores locales nos permiten mantenernos cerca del cliente, entender sus necesidades y adaptar nuestras soluciones", comenta Padilla. "Nuestros partners son clave: nos nutren de información valiosa sobre sus mercados y actúan como extensiones de nuestro equipo."

Sectores en auge y oportunidades de crecimiento

La demanda de bombas hidráulicas evoluciona al ritmo de sectores emergentes que demandan eficiencia energética. "Los sectores de energía renovable, infraestructuras sostenibles y tratamiento de agua están en plena expansión. Ahí vemos grandes oportunidades", afirma el CEO.

Según Padilla, el mercado está receptivo a propuestas que combinen tecnología avanzada con un trato personalizado. "Creemos que el mercado de las bombas centrífugas está esperando una mejor relación con los clientes. Nosotros hemos aceptado ese reto con gusto".

Una visión clara para los próximos cinco años

La hoja de ruta para Boulton Pumps está bien definida. "Queremos seguir creciendo tanto a nivel nacional como internacional, pero sin perder los valores que nos han traído hasta aquí: fiabilidad, atención al cliente, rapidez y flexibilidad".

Entre sus metas para los próximos cinco años, Padilla menciona:

La creación de nuevos centros de producción para acercar sus productos a clientes internacionales.



La expansión de la red de distribución.



La modernización continua de las operaciones para optimizar cada etapa del proceso.



La entrada en nuevos mercados emergentes.



Y una apuesta decidida por la digitalización del soporte posventa.

"El futuro es prometedor", concluye con entusiasmo. "Francamente, creo que los próximos años van a ser emocionantes. El mercado está cambiando y nosotros estamos preparados para liderar esa transformación".