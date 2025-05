Profesionales y empresas se dan cita en EUBIM 2025 para compartir las últimas tendencias en metodología BIM

El congreso, que se celebró del 21 al 24 de mayo en Valencia, se afianza como evento de referencia para la implantación y difusión de esta tecnología en España Un año más, y ya son catorce, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE) de la Universitat Politècnica de València acogió del 21 al 24 de mayo el congreso internacional BIM EUBIM 2025, un evento de referencia en el sector de la construcción que reunió a profesionales, empresas y académicos para profundizar en la implantación de la metodología BIM (Building Information Modeling) en España. El encuentro permitió a los asistentes descubrir las últimas innovaciones de fabricantes y desarrolladores de software, acercarse a experiencias reales de empresas que han integrado este modelo de trabajo colaborativo y crear contactos con profesionales que apuestan por promover una metodología que garantiza eficiencia y eficacia en los proyectos constructivos.

Formación e Investigación en BIM, Diseño y Construcción con BIM y Experiencias Reales con BIM fueron las tres principales temáticas sobre las que versó la 14º edición del Encuentro de Usuarios BIM, cuyo lema fue All you BIM is love. Expertos defendieron el papel clave que tienen la universidad y las escuelas formativas en la formación y divulgación de la metodología BIM y abogaron por fomentar la investigación en este campo.

Durante los cuatro días se celebraron ponencias, talleres y mesas redondas en las que se debatió sobre la integración del aprendizaje de herramientas BIM, desde las más utilizadas (como Revit, Presto, ArchiCAD o Civil 3D) hasta opciones más recientes que hacen uso de la inteligencia artificial cuyo dominio abre más y mejores oportunidades laborales. También se puso especial atención en los aspectos que pueden ser gestionados mediante software BIM para poder optimizar los costos y mejorar el rendimiento tanto de los edificios como de los servicios asociados: nubes de puntos, realidad virtual, realidad aumentada, smart cities, etc.

Este congreso, como tantos otros, ha ratificado que la tecnología BIM es una herramienta consolidada en España y cada vez es más conocida y reconocida entre profesionales y empresas del sector de la construcción. Un sistema de trabajo colaborativo que, tal y como asevera Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y del reconocido Máster BIM Manager Internacional (+IA y VR) de la consultora especializada Espacio BIM (www.espaciobim.com), "permite centralizar toda la información de un proyecto (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen". Su apuesta por la unificación de recursos, equipos e información en un único modelo BIM ha supuesto un antes y un después en el sector AECO (arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones), ya que garantiza una mayor eficiencia y eficacia en los proyectos constructivos.

Así las cosas, EUBIM 2025 ha reafirmado su papel como plataforma clave para la difusión y adopción de la metodología BIM en España. Al término del evento, el comité organizador agradeció a todos los profesionales y empresas participantes por su contribución al avance de la industria de la construcción hacia modelos de trabajo más eficientes y sostenibles.