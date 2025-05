Benedic; el chatbot que no descansa, no improvisa y siempre contesta bien

ZetaPlus lanza un asistente virtual con inteligencia artificial que convierte cualquier sitio web en un canal de atención operativa las 24 horas

Una conversación que nunca se pierde Existen negocios en los que cada cliente cuenta. En los que una consulta no atendida puede significar una venta perdida. En los que no responder a tiempo equivale, muchas veces, a no volver a tener contacto con quien mostró interés. En ese escenario, esperar a que alguien esté disponible ya no es una opción realista.

Pensando en ese tipo de realidades —negocios ágiles, autónomos, saturados por el día a día— la tecnológica ZetaPlus ha desarrollado Benedic, un asistente virtual con inteligencia artificial que responde en sitios web como lo haría un miembro del propio equipo. Sin errores, sin pausas, sin improvisaciones.

A diferencia de los bots convencionales que operan con respuestas programadas, Benedic aprende directamente del contenido del sitio web y responde con información específica del negocio. Combina la fluidez conversacional de un agente humano con la precisión de un sistema que no necesita inventar: emplea el mismo motor que impulsa a ChatGPT, pero con un entrenamiento adaptado a cada empresa.

Una inteligencia que no interrumpe: simplemente actúa La instalación de Benedic no requiere conocimientos técnicos ni personal especializado en desarrollo. Según fuentes de ZetaPlus, el proceso completo puede realizarse en menos de cinco minutos. Basta con incorporar el asistente al sitio web y suministrarle información esencial —como horarios, condiciones de envío, métodos de pago o servicios disponibles— para que comience a atender sin desvíos ni demoras.

Cada conversación queda registrada y puede consultarse en cualquier momento, lo que permite conocer las dudas más frecuentes, identificar los intereses predominantes y optimizar los mensajes del sitio. Si hay cambios —como una nueva franja horaria, una oferta puntual o un producto añadido— el sistema los asimila en tiempo real sin necesidad de reconfiguración técnica.

La solución está disponible en un formato gratuito con 25 conversaciones incluidas, y puede integrarse fácilmente en plataformas como WordPress, WooCommerce o Prestashop, sin necesidad de realizar modificaciones estructurales en la web.

Cada conversación cuenta “Responde como si fuese parte del equipo”, afirman desde ZetaPlus. Y en esa capacidad radica su diferencial. Benedic no reemplaza, sino que representa. Interviene con precisión, incluso fuera del horario comercial, adaptándose a distintos idiomas y ajustando su respuesta al contexto de cada negocio. En un entorno saturado de ruido digital, su eficacia reside en no dejar preguntas sin respuesta.

El plan Premium permite conversaciones ilimitadas y una personalización completa del diseño, mientras que la opción Enterprise incorpora funciones avanzadas para entornos de mayor complejidad. Toda la información está disponible en su sitio oficial, donde también pueden consultarse casos de uso reales y recursos prácticos para mejorar la atención digital.

Ya son decenas las empresas que han incorporado Benedic a sus operaciones online. Y en muchas de ellas, su impacto ha sido inmediato: más interacciones atendidas, menos recursos invertidos en gestiones repetitivas y una mejora perceptible en la conversión de visitantes en clientes.

Una voz digital con propósito En un entorno donde los negocios hablan, pero no siempre son escuchados, Benedic representa una herramienta diseñada para transformar la intención en diálogo efectivo. No promete soluciones milagrosas, pero logra algo aún más difícil: estar siempre disponible, responder con coherencia y facilitar oportunidades reales de conexión.

Según testimonios recogidos por ZetaPlus, la presencia de Benedic se percibe más en los resultados que en la interfaz. Su trabajo silencioso, constante y preciso es justamente lo que se espera de una tecnología que no viene a ocupar espacio, sino a aportar soluciones.

Más información sobre funcionalidades, condiciones y formas de integración está disponible en el sitio oficial de Benedic y en el perfil de ZetaPlus en LinkedIn.