Youssef Issmaili y Beatriz Martínez conquistan Atienza en una prueba épica de MTB por la Sierra Norte

El corredor marroquí Youssef Issmaili (2h 11’36") ya hizo tercero en la primera edición de La Conquista de Thitya, celebrada en septiembre del año 2024. Hoy, se ha mostrado intratable para sus perseguidores. La cifontina Beatriz Martínez (2h 46’55"), tras no haber disputado la primera carrera del Circuito MTB de Diputación en Valdesaz, se ha estrenado en el Circuito 2025 con victoria en Atienza La II Conquista de Thitya ha vuelto a celebrarse por todo lo alto en Atienza, tras varias semanas de incertidumbre meteorológica. Esta carrera de MTB, que ya en su segunda edición se ha hecho un hueco entre las más duras y espectaculares del calendario provincial, ha sido posible gracias a la implicación activa de la Diputación de Guadalajara, como promotora del circuito, y de numerosos ayuntamientos de la Sierra Norte, en especial el de Atienza, organizador principal, junto con La Bodera, Naharros, La Miñosa, Tordelloso, Romanillos de Atienza, Casillas y Bochones.

Desde el corte de cinta en la Plaza del Trigo, a cargo de los alcaldes de Atienza, Pedro Loranca; la alcaldesa de La Bodera, Laura de Mingo, el alcalde pedáneo de Naharros, Ricardo Antón; el alcalde pedáneo de Bochones, Carlos Hernando; y el coordinador del Circuito, Javier Fernández, entre otras personalidades, hasta la llegada a meta bajo la mirada imponente del castillo, la prueba transcurrió con gran emoción, llegada ajustada, y sin incidentes. Como señaló Alberto Loranca, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Atienza, "lo más bonito es que hemos podido reunir a muchos pueblos de la sierra en torno a esta prueba deportiva. Nos hemos quedado con ganas de más. Se nota que hay muchas ganas de que se hagan cosas chulas, que unan". También quiso destacar el trabajo de Javier Varas, director de la carrera, "que lo hace todo de forma altruista. Es un gusto tener a alguien como él".

Y es que el entorno elegido para el desarrollo de esta II Conquista de Thitya no ha podido ser más espectacular. Atienza, con su castillo —la "peña muy fort" citada en el Cantar del Mío Cid— y su conjunto monumental románico, no solo ofrece un marco de excepción para el MTB, sino un viaje en el tiempo entre plazas porticadas, callejuelas empedradas y panorámicas que alcanzan hasta el Moncayo. La Sierra Norte, aún poco explotada para el ciclismo de montaña, se presenta como un terreno virgen. Según destacaba el propio Varas, "hemos diseñado una ruta circular, casi siempre viendo el castillo, que es la seña de identidad de la comarca, pero también los paisajes y los pueblos por los que ha atravesado el recorrido, son maravillosos".

Pese a su lejanía del centro provincial, la carrera congregó a 180 corredores. Con dos recorridos —uno "pro", de 47 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo, y otro popular, de 28 kilómetros—, la prueba exigía fuerza, técnica y cabeza. "No es un recorrido largo, pero sí brutal. El desnivel se gana a estacazos", describía gráficamente Javier Varas. Tramos como La Dolorosa, al 25%, o la zona conocida como "la V" con pendientes superiores al 20%, ponían a prueba a los más experimentados. Sin descanso posible, el trazado se desarrollaba entre senderos, pinares y pueblos como La Bodera, Naharros o Bochones, con avituallamientos clave en La Miñosa y el propio Bochones.

En lo competitivo, el triunfo fue para el marroquí Youssef Issmaili (Pellejo Team), que se desquitó de su tercer puesto del año anterior con un tiempo de 2h 11’36". "Me fui solo en la primera subida. Tuve un problema con la rueda, pero al final pude volver a apretar. Me gusta mucho este circuito", señalaba con una sonrisa tras cruzar la meta.

En segundo lugar, llegó Juanjo Muñoz (Flop Kasper Wheels), con un crono de 2h 12’18", que se jugó el puesto en un ajustado sprint después de la endiablada subida de vuelta a Atienza con Jorge Díaz Barbi (Flyz Montenevado Racing Team), ambos con el mismo tiempo. Muñoz reconocía que la de hoy ha sido "una carrera preciosa, pura esencia MTB. El recorrido es técnico, duro, y el final, con el castillo, es de diez. Esto podría ser perfectamente Copa de España". Díaz Barbi, por su parte, destacó el esfuerzo de la organización. "Han trabajado mucho para mantener el recorrido en condiciones. Me ha encantado volver este año. Carrera dura, pero muy bonita", afirmaba el madrileño.

Rozando el podio, el joven Mateo Alcívar (Bike Time), aun en edad junior, firmó un prometedor cuarto puesto con 2h 12’29". "He crecido en este circuito, corriendo desde pequeño. Hoy me he quedado a segundos del podio, pero con mucha ilusión. Quiero estar fuerte para la Copa y el Campeonato de España", confesaba con emoción, ya casi a la misma altura que los bikers a los que ha admirado desde niño.

En categoría femenina, la victoria fue para la cifontina Beatriz Martínez (Ceballos Eload Racing Team), con 2h 46’55", que regresaba al circuito tras no poder correr en Valdesaz. "Los senderos eran estrechos, divertidos, y el paisaje estaba espectacular con todo lo que ha llovido. En la última subida, con el castillo, he tirado más de orgullo que de fuerzas", decía. Tras ella llegó María Sancho (Club Triatlón Guadalajara), con 2h 54’54", quien subrayó lo bien preparado que estaba el terreno: "Había agua, pero la organización ha puesto tablas, todo muy cuidado. He disfrutado muchísimo".

El mejor de la ruta corta fue el cadete Marcos Sebastián, con un brillante crono de 1h 25’30". La participación local fue también notable en la modalidad popular, con corredores de Atienza animándose a competir en un entorno que conocen bien, pero que, como demostraron los comentarios de todos los participantes, cobra una nueva dimensión desde el sillín de una bicicleta. El mejor local fue Daniel Vaquero, ganador de la carrera popular.

La II Conquista de Thitya no solo ha dejado un gran sabor de boca en lo deportivo. Ha demostrado que el MTB puede ser también una herramienta para conectar territorios, implicar a los pueblos y redescubrir rincones únicos de la Sierra Norte de Guadalajara. La intención de los organizadores es clara: consolidar la prueba y abrir nuevas iniciativas deportivas en la comarca. Como decía el concejal Alberto Loranca, "subir a Atienza viendo el castillo les tiene que impresionar. Este lugar es un valor añadido en sí mismo".

Javier Fernández, coordinador del circuito, puso en valor el crecimiento sostenido que viene experimentando esta competición en los últimos años -un 30% en el último-, tanto en número de participantes como en calidad organizativa. "Cada edición se va consolidando como una cita imprescindible para los aficionados al MTB, dentro y fuera de la provincia. Este circuito es también una forma extraordinaria de mostrar el encanto de nuestros pueblos y paisajes a través del deporte", señaló.

La jornada transcurrió sin incidencias destacables. El dispositivo sanitario solo tuvo que atender algunas molestias leves, propias del esfuerzo, lo que permitió que todos los corredores pudieran completar la prueba con normalidad.

Como colofón, los participantes y acompañantes disfrutaron del tradicional avituallamiento postmeta, con unas sabrosas migas con huevo servidas en la histórica Plaza del Trigo. Un gesto más del excelente trabajo de organización por parte del ayuntamiento anfitrión, con el respaldo de la Diputación Provincial, y del compromiso de los voluntarios, clave para el éxito de esta cita deportiva.

Todas las categorías

En Junior se ha impuesto Mateo Alcívar (2h 12´29"); En Elite, Youssef Issmaili, con 2h 11´36"; en Máster 30, Rafael Revuelta (2h 16´26"); en Máster 40, Juanjo Muñoz (2h 12´18"); en Máster 45, Oscar Chicharro (2h 12´47"); en Máster 50, Aurelio Mayoral (2h 25´54"); en Veteranos, Carlos Prieto (2h 35´49"); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 46´55"); en féminas máster, María Jiménez (3h 13´10"); en la carrera corta, el más rápido ha sido Marcos Sebastián (1h 25´30"), aún en edad cadete. Y el popular más rápido ha sido el local Daniel Vaquero, con 1h 35´41". E-Bike junior Vicent Pérez, con (2h 18´58"); y en E-Bike, José Antonio Ranera (2h 30´33"). El equipo ganador de la competición ha sido el Ceballos Eload Racing Team.