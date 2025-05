Cinco claves para que este verano las empresas apliquen correctamente la Ley en la contratación de duración determinada y así evitar sanciones de hasta 10.000 euros por contrato

Con la llegada del verano y el consecuente aumento de contratos de duración determinada, Valoira Abogados recomienda a las empresas aplicar estrictamente la Ley para evitar riesgos innecesarios Aquellas que no lo hagan adecuadamente se exponen a multas de hasta 10.000 euros por contrato fraudulento, así como a la conversión automática de dichos contratos en indefinidos, con los riesgos legales y económicos que ello conlleva.

En este sentido, Valoira Abogados ofrece cinco claves para evitar sanciones y adaptar los contratos temporales a la ley.

1. Utilizar el contrato de duración determinada solo cuando sea legalmente aplicable

Únicamente se permite en dos supuestos:

Por circunstancias de la producción (picos imprevisibles de trabajo).

(picos imprevisibles de trabajo). Por sustitución de trabajadores con reserva de puesto. Usar contratos de duración determinada para cubrir necesidades permanentes o estructurales constituye fraude de ley.

2. Documentar adecuadamente la causa de temporalidad

La normativa exige especificar de manera clara en el contrato la causa exacta, la duración prevista y justificar las circunstancias con documentación (como previsiones de producción o picos estacionales). En los de sustitución, debe constar la persona sustituida y el motivo.

3. Evitar la concatenación de contratos temporales

Si un trabajador encadena contratos por un total de tiempo superior a 18 meses dentro de un período de 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, adquirirá la condición de persona trabajadora fija. El incumplimiento puede derivar en sanción y conversión retroactiva.

4. Respetar los límites de duración y condiciones

Para los contratos de duración determinada por circunstancias de la producción , cuando la causa sea imprevisible, la duración máxima será de 6 meses , ampliable a un año por convenio colectivo. Es posible la prórroga cuando el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, mediante acuerdo de las partes y una sola vez, siempre que la duración total del contrato no exceda la duración máxima.

, cuando la causa sea la duración máxima será de , ampliable a un año por convenio colectivo. Es posible la prórroga cuando el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, mediante acuerdo de las partes y una sola vez, siempre que la duración total del contrato no exceda la duración máxima. Para los contratos de duración determinada por circunstancias de la producción , cuando la causa sea ocasional, previsible y de duración reducida y delimitada , la duración máxima será de 90 días en el año natural . Los 90 días no pueden emplearse de forma continuada.

, cuando la causa sea , la duración máxima será de . Los 90 días no pueden emplearse de forma continuada. Para los contratos de duración determinada por sustitución, la duración será la de la ausencia o reducción de jornada que justifique esta contratación. Existe una excepción: en los casos de cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, la duración del contrato de duración determinada no podrá ser superior a 3 meses, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo. 5. Optar por contratos fijos-discontinuos en trabajos cíclicos

Para actividades estacionales o intermitentes, la reforma impulsa este modelo contractual. Deben documentarse correctamente los llamamientos y reincorporaciones.

Riesgos legales y económicos en caso de incumplimiento

Además de las multas, las empresas pueden afrontar recargos por cotizaciones incorrectas, diferencias salariales y posibles reclamaciones de trabajadores. Por ello, se recomienda revisar con urgencia las políticas internas de contratación.

