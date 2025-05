Fersay ofrece sus recomendaciones para el mantenimiento y limpieza de los filtros en robots aspirador

La presencia de Fersay es tanto nacional como internacional, distribuyendo sus productos en 37 países, con especial enfoque en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, cuenta con 10 tiendas franquiciadas y 75 puntos de venta en establecimientos más grandes con negocios complementarios. Está también presente en Andorra y Portugal Fersay, empresa española líder en repuestos y accesorios para electrodomésticos con más de 45 años de experiencia, continúa su labor de asesoramiento a consumidores y profesionales para prolongar la vida útil de los electrodomésticos del hogar. En esta ocasión, la compañía comparte una guía práctica para el correcto mantenimiento, limpieza y resolución de problemas en los filtros de los robots aspiradora, un componente clave para garantizar un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad del aparato.

El robot aspirador se ha convertido en un aliado indispensable en muchos hogares, facilitando la limpieza diaria de suelos y alfombras. Sin embargo, el buen funcionamiento de estos dispositivos depende en gran medida del estado de sus filtros, que retienen polvo, ácaros y otras partículas. Un filtro sucio puede reducir la potencia de succión, provocar malos olores e incluso causar averías en el motor. Para evitar estos inconvenientes, Fersay recomienda seguir los siguientes pasos de mantenimiento:

1. Desconectar el robot antes de manipularlo

"Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, es fundamental asegurarse de que está completamente desconectado de la corriente para evitar accidentes eléctricos", explica Noelia Carrasco, directora de marketing de Fersay. Esto implica apagar el robot y, si es posible, retirar la batería o desenchufar la base de carga. Así se elimina cualquier riesgo de descarga durante el proceso de limpieza y mantenimiento.

2. Extraer el filtro siguiendo las indicaciones del fabricante

Cada modelo de robot aspiradora puede tener un sistema distinto para acceder al filtro. "Recomendamos consultar siempre el manual del fabricante para localizar y extraer el filtro correctamente, evitando forzar piezas o dañarlas", señala Carrasco. Normalmente, el filtro se encuentra en el compartimento del depósito de polvo y su extracción suele ser sencilla, pero es importante hacerlo con cuidado para no esparcir la suciedad acumulada.

3. Eliminar el polvo acumulado

Una vez extraído el filtro, se debe golpear suavemente sobre un cubo de basura para desprender el polvo y los residuos. Un filtro obstruido no solo reduce la eficacia del robot, sino que puede sobrecalentar el motor y acortar la vida útil del aparato. Para una limpieza más profunda, se puede utilizar un cepillo suave o incluso aire comprimido, siempre evitando dañar la estructura del filtro.

4. Lavar el filtro si el modelo lo permite

Algunos filtros son lavables, pero otros solo admiten limpieza en seco. Si el fabricante lo permite, lavar el filtro con agua tibia ayuda a eliminar las partículas más finas que no se desprenden con el cepillado. Es fundamental dejar secar el filtro completamente antes de volver a colocarlo, ya que la humedad puede dañar el motor del robot. No se deben usar detergentes ni exponer el filtro húmedo al aparato.

5. Revisar y limpiar el compartimento del filtro y el depósito de polvo

No basta con limpiar el filtro; el compartimento donde se aloja también puede acumular suciedad. Una limpieza regular del depósito y del compartimento del filtro previene obstrucciones y malos olores, y contribuye a mantener el ambiente más saludable en casa. Se recomienda pasar un paño seco o ligeramente humedecido para retirar los restos de polvo.

6. Sustituir el filtro periódicamente

Los filtros tienen una vida útil limitada. "Aunque la limpieza frecuente es clave, llega un momento en que el filtro pierde eficacia y debe ser reemplazado. Seguir las recomendaciones del fabricante y observar el estado del filtro es esencial para garantizar el mejor rendimiento del robot", subraya Carrasco. En hogares con mascotas o mucho polvo, puede ser necesario cambiarlo con mayor frecuencia.

Con estos consejos, Fersay reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad de los hogares, proporcionando soluciones prácticas para el mantenimiento de los sistemas de calefacción y agua caliente. La compañía, con más de 500 familias de productos y un catálogo de 140.000 referencias, se ha consolidado como un referente en el sector de los repuestos y accesorios para electrodomésticos en el sur de Europa.

Más de 45 años al servicio de los consumidores

Fersay es una empresa 100% española, líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrodomésticos y confort. Fundada en 1979, se ha consolidado como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 9 millones de euros en 2023 y más de 45 empleados. Durante ese año, la compañía vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y gestionó más de 600 envíos diarios desde sus instalaciones.

La presencia de Fersay es tanto nacional como internacional, distribuyendo sus productos en 37 países, con especial enfoque en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, cuenta con 10 tiendas franquiciadas y 75 puntos de venta en establecimientos más grandes con negocios complementarios. Está también presente en Andorra y Portugal.

La compañía ha sabido adaptarse a los cambios del mercado, evolucionando desde su origen como servicio técnico de reparación hasta convertirse en un referente en la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar, pequeño aparato electrodoméstico (PAE), y en la prestación de servicios logísticos para multinacionales. Además, Fersay gestiona canjes de garantías y la red de servicios técnicos.

En línea con las nuevas tendencias de consumo, Fersay continúa ampliando su catálogo de productos de marca propia, que incluye repuestos, consumibles, accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, así como una gama en constante crecimiento de más de 300 productos de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.