Empezar de nuevo es posible; la Ley de la Segunda Oportunidad facilita la eliminación de cargas financieras

En un escenario económico donde la insolvencia personal se ha convertido en una realidad creciente, la Ley de la Segunda Oportunidad emerge como una herramienta legal para recuperar la estabilidad. Este mecanismo jurídico, diseñado para personas físicas que no pueden hacer frente a sus deudas, permite cancelar total o parcialmente sus obligaciones financieras.

En determinadas condiciones, también contempla la posibilidad de conservar la vivienda habitual y exonerar parte del crédito público. Bueno Salinero Abogados, con experiencia en soluciones jurídicas, ha consolidado su intervención en este ámbito, facilitando procedimientos para quienes desean acabar con las deudas y comenzar una nueva etapa.

Cancelar deudas, conservar la vivienda y reducir los plazos: así funciona la Ley de la Segunda Oportunidad tras su reforma La Ley de la Segunda Oportunidad, en vigor desde 2015 y reformada en 2022, ofrece una solución legal para personas insolventes, permitiendo cancelar hasta el 100 % de las deudas acumuladas. El procedimiento ya no exige intentar un acuerdo extrajudicial previo con los acreedores y acorta su duración a un máximo de 18 meses, reduciendo así la carga procesal y económica para el solicitante.

Se puede acceder al proceso con deudas contraídas con al menos dos acreedores diferentes, incluyendo entidades financieras, Hacienda o Seguridad Social. Además, se paralizan los embargos y se permite salir de los ficheros de morosidad tras finalizar el procedimiento con éxito, restaurando así la capacidad financiera del deudor.

Existen dos vías principales para la exoneración del pasivo: la liquidación total del patrimonio o la opción de conservar determinados bienes, entre ellos la vivienda habitual, mediante un plan de pagos a tres o cinco años. Este plan permite satisfacer parcialmente las deudas, garantizando al mismo tiempo la estabilidad personal y familiar.

Asimismo, con la actual legislación es posible cancelar hasta 10.000 euros de deuda con Hacienda y otros 10.000 euros con la Seguridad Social, facilitando así el alivio también frente a créditos públicos.

Reestructuración económica con base legal y orientación al resultado Las personas que desean acabar con las deudas pueden encontrar en este mecanismo una vía eficaz de reestructuración patrimonial. Bueno Salinero Abogados ofrece un servicio específico para particulares y autónomos en situación de insolvencia, centrado en la reestructuración de deudas, la negociación con acreedores y la búsqueda de soluciones legales que permitan comenzar de nuevo con seguridad.

La aplicación rigurosa del marco concursal y civil vigente posibilita implementar soluciones adaptadas a los requisitos legales actuales, incluyendo la conservación de bienes y la exclusión de determinadas obligaciones no exonerables. La orientación a resultados y la actualización normativa constante garantizan un enfoque técnico que facilita un nuevo inicio, sin las cargas económicas del pasado.