El verdadero reto de la IA en las empresas no es tecnológico, es humano

La IA no va a sustituir a las personas. Pero las personas que saben usar IA sí van a sustituir a quienes no. En esta nueva economía de la inteligencia, el diferencial ya no es tecnológico, es humano. Porque no gana quien más tecnología tiene, sino quien mejor la aplica.

Durante años, el mensaje ha sido el mismo: invertir en transformación digital es clave. Pero lo que antes era una ventaja, hoy es solo la base. En un entorno donde casi cualquier empresa puede acceder a las mismas herramientas, lo que marca la diferencia no es el software, sino la capacidad de aplicarlo con criterio, velocidad y sentido del negocio.

Y ahí es donde muchas organizaciones están fallando. Según Elev8 Digital School, expertos en formación digital para empresas, en medio de la fiebre por adoptar herramientas de IA, automatizaciones o plataformas de colaboración, se ha descuidado lo más importante: las personas que deben usarlas. Y es que la clave no está en acumular licencias, sino en desarrollar capacidades.

La revolución pendiente no es técnica; es formativa, organizativa y cultural.

Rodeados de innovación, pero faltos de capacidad Según el Foro Económico Mundial, más del 44? las habilidades laborales actuales dejarán de ser útiles antes de 2027. Aun así, muchas empresas siguen invirtiendo millones en herramientas, IA generativa y automatizaciones, mientras sus equipos trabajan como en 2010. Las herramientas están disponibles, pero los resultados no llegan.

La brecha real no está entre las empresas que tienen tecnología y las que no. Está entre las que saben integrarla con criterio y las que acumulan herramientas sin impacto. La IA no falla; fallan las culturas laborales que no han evolucionado con ella. La paradoja es clara: estamos rodeados de innovación, pero faltos de capacidades para sacarle partido.

Los expertos lo tienen claro: el problema no es tecnológico, es organizativo y formativo. Muchas compañías siguen formando como si estuviéramos en 2005. Cursos generalistas, teóricos, desconectados del día a día e impartidos por docentes que no pisan el terreno. Formaciones pensadas para “enseñar” contenidos, no para transformar competencias. ¿El resultado? Equipos con herramientas en las manos, pero sin criterio para usarlas.

La ventaja competitiva de 2025 será humana... O no será Las compañías que están acelerando su transformación digital no están formando más, están formando mejor. Han entendido que el reto no está en enseñar herramientas, sino en activar capacidades. Diseñan programas adaptados, impartidos por profesionales en activo y centrados en resolver retos reales del negocio. Formaciones que no solo explican el “qué”, sino que entrenan el “cómo” en contexto.

Estas organizaciones no externalizan la transformación, la cultivan desde dentro. No ven la formación como un extra, sino como infraestructura crítica. No miden el éxito por certificados, sino por mejoras en procesos reales: reducción de tiempos, toma de decisiones más ágiles, flujos de trabajo más eficientes y autonomía tecnológica dentro de los equipos.

En lugar de formar por departamento, forman por necesidad concreta. Y lo hacen desde una lógica nueva: no transmitir conocimiento, sino desarrollar criterio digital. Enseñan a colaborar con IA, a rediseñar procesos, a automatizar sin depender de terceros. Aprendizaje práctico, continuo y con retorno.

Formar a los equipos para aplicar, no solo aprender En la era de la automatización, la única ventaja que no se puede copiar es el talento que sabe pensar, decidir y construir con tecnología. Las empresas que lo entienden están ya marcando la diferencia.

Desde Elev8, como expertos en formación digital para empresas, aseguran que formar ya no es enseñar, es diseñar capacidades que generen impacto directo en negocio. Por eso, han acompañado ya a cientos de empresas en la formación de sus equipos con programas personalizados, centrados en resolver retos reales del día a día.

El enfoque es claro: menos teoría, más acción. Elev8 trabaja con compañías que buscan aplicar IA generativa, automatizar procesos clave, mejorar la productividad o acelerar la toma de decisiones. ¿El resultado? Equipos que no solo entienden la tecnología, sino que saben usarla con criterio y la integran de forma natural en sus flujos de trabajo.

Porque tener tecnología ya no es diferencial. Tener talento que la sepa aplicar, sí.